شكرا لبحثكم عن خبر كلية الاعلام لجامعة عدن تناشد (الرئيس ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علم انباء عدن أن عمادة كلية الإعلام بجامعة عدن أقرت رفع توصية لرئيس الجامعة الخضر لصور من أجل إصدار قرار بتسمية المدرج الخاص بالكلية باسم الفيد د.حسن الحداد برز المؤسسين لقسم الصحافة والإعلام بجامعة عدن. وتأتي التوصية متسقة مع مناشدة سابقة أطلقها طلبة الكلية موجهة لعمادة الكلية ورئاسة الجامعة تطالب بالقرار ذاته. ومؤخرا أصدر الرئيس الخصر لصور قرار تعيين د.وهيب عزيبان عميداً لكلية الإعلام بدلا من العميد السابق د.محمد علي ناصر.

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