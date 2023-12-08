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عدن - ياسمين التهامي - ضعي بذور الكتان مع زيت الزيتون ولن تحتاجي لكيراتين بعد اليوم فرد وترطيب الشعر الخشن والمجعد مثل الياباني

فرد وترطيب الشعر الخشن والمجعد، الشعر هو مظهر جمال كل امرأة لذلك نجد أن غالبية النساء يهتمون بمظهر شعرهم، وهم يريدون الحصول على شعر ناعم، لذلك سوف نقدم لكم أفضل طريقة للحصول على شعر حرير من خلال استخدام بذور الكتان، وهذا من خلال بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك تجربتها في المنزل بشكل بسيط للغاية تابعونا لتعرفوا التفاصيل.

ضعي بذور الكتان مع زيت الزيتون ولن تحتاجي لكيراتين بعد اليوم فرد وترطيب الشعر الخشن والمجعد مثل الياباني

فرد وترطيب الشعر الخشن والمجعد

يمكنكم الحصول على شعر حرير من خلال استخدام بذور الكتان، وتحضير المكونات التالية:

الحصول على شعر حرير من خلال استخدام بذور الكتان

القليل من الماء.

زيت الزيتون.

بعض من بذور الكتان.

القليل من زيت اللوز.

القليل من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير وصفة بذور الكتان

يمكنكم تحضير وصفة بذور الكتان بكل بساطة من خلال ما يلي:

وضع أربعة ملاعق من بذور الكتان، ووضع كوبان من الماء عليهم.

بعد ذلك يمكنك وضعهم على النار وتركهم حتى الوقت الذي يتم إخراج مادة لزجة من البذور.

يمكنك بعد ذلك تصفية البذور وأخذ المادة اللزجة منها، وبعدها يتم وضع جوز الهند، وزيت الزيتون، وزيت اللوز.

يتم تقليب هذه المكونات جيدا، وبعد ذلك يتم تقسيم الشعر إلى أربع أقسام بعدها يتم الأخذ من الخليط الذي يتم تحضيره، ووضع على الشعر من الأطراف للجذور.

بعدها يتم لف الشعر ووضع بونيه، وتركه لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، وبعدها يتم غسله من خلال الشامبو حيث أنكم سوف تلاحظون أن الشعر قد صار ناعم مثل الحرير يمكنكم تجربة ذلك.

يتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، حيث أن هذا يعطي نتيجة مذهلة، ويجب التأكد من أن هذه الزيت اصليه وليست مغشوشة.

يجب العلم أن هذه الوصفة فعالة، وكذلك يمكنك أن تقومي بتطويل الشعر بشكل سريع للغاية من خلال استخدام بعض الزيوت الطبيعية أو استخدام القرنفل وورق الغار من خلال وضع القليل منهم على النار في ماء لمدة ربع ساعة، وبعدها يتم تصفيته ووضع الماء مع زيت الثوم، وتقليبهم، ووضعهم على الشعر، حيث يظهر الفرق من الاستعمال الأول، وسوف يصبح شعرك مثل الحرير فلا تترددي في تجربة ذلك.

