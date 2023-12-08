مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة لا تستبعد القيام بعمل عسكري ضد الحوثيين في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لن تستبعد إمكانية شن ضربات ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين تم إلقاء اللوم عليهم في استهداف السفن التجارية، بينما تركز حاليا على العقوبات والأمن في البحر.



وقال نائب مستشار الأمن القومي، جون فاينر، أمام منتدى أسبن الأمني ​​في واشنطن يوم الخميس: "نحن بالتأكيد لم نستبعد إمكانية القيام بعمل عسكري - نحن نحتفظ بهذا الحق".



وأضاف أنه في الوقت الحالي، ستركز الولايات المتحدة على “تحالف بحري لتوفير الطمأنينة والأمن للممرات البحرية التجارية”.



وقال فاينر: “وإذا صدر قرار بالتصعيد ضدنا فسندرس خيارات أخرى”.وكان فاينر يتحدث ردا على أسئلة حول التوتر المتزايد في البحر الأحمر، حيث استجابت السفينة الحربية الأمريكية، يو إس إس كارني، لنداءات استغاثة من ثلاث سفن يُزعم أن الحوثيين استهدفوها.



وتقول الولايات المتحدة إن الحوثيين تم تمكينهم من قبل إيران ويشكلون تهديدًا للتجارة الدولية والأمن في البحر.



وقال فاينر: “لن يتمكن الحوثيون من القيام بذلك دون دعم إيران”. وأضاف "لن تكون قادرة على القيام بذلك. لن يكون لديهم الأسلحة، ولن يكون لديهم الاستخبارات، ولن يكون لديهم الدافع للقيام بذلك لولا دور الحرس الثوري الإيراني”.



وأضاف: "نحن متأكدون تماما أن الحوثيين هم المسؤولون في نهاية المطاف، ولكن هناك دور مهم لإيران في هذه الهجمات".



وقال فاينر: "لقد سمح الرئيس للسفن بإسقاط الذخائر التي تمر بالقرب من مدمراتنا، "مضيفا بأن استهداف الأصول المدنية أو العسكرية الأمريكية "سيكون تصعيدًا أشد خطورة، لكننا لم نقم بهذه الحسابات".



المصدر: بلومبيرج

