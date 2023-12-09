مقتل وإصابة خمسة مسلحين حوثيين برصاص أحد عناصر المليشيا بالبيضاء

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل ثلاثة مسلحين من مليشيا الحوثي الإرهابية وأصيب اثنان آخران، برصاص مسلح حوثي في أحد المواقع العسكرية التابعة للمليشيا في محافظة البيضاء (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية وإعلامية متطابقة، إن عنصراً حوثياً ـمن بني مطر بصنعاء ـ، أطلق النار على عناصر حوثية محلية أثناء ما كانوا نائمين في موقع عقبة القنذع بمديرية نعمان، فجر الخميس، قبل أن يلوذ بالفرار.



وأضافت المصادر أن الحادثة التي وقعت في الموقع الحدودي مع مديرية بيحان بمحافظة شبوة، أدى إلى مقتل كلاً من (ذياب احمد عبدربه الوهبي وعلي محمد حسين الوهبي وأمين غالب ابوراس الوهبي) من أبناء مديرية السوادية بالبيضاء، وإصابة اثنين آخرين.



ولم تعرف دوافع الحادثة بعد، فيما لم يصدر عن المليشيا أي توضيح حتى اللحظة.



وبين الفينة والأخرى تشهد محافظة البيضاء نزاعات مسلحة في صفوف المليشيا تعود في مجملها حول النفوذ والجبايات المالية.

