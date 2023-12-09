الحكومة تدعو الحوثيين إلى سرعة إنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين على مبدأ "الكل مقابل الكل"

دعت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إلى سرعة إنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين وفي مقدمتهم المخفيين قسراً، مجددة استعدادها تبادل كل الأسرى مع الجماعة وفقا لمبدأ (الكل مقابل الكل).



جاء ذلك في تعليق لرئيس فريق الحكومة المفاوض بشأن الأسرى والمحتجزين، يحيى محمد كزمان، على دعوة التحالف العربي إلى اتفاق شامل ينهي ملف الأسرى والمحتجزين في البلاد.



وقال كزمان في تدوينة على منصة "إكس"، "نشيد بدور أشقائنا في المملكة العربية السعودية ونثمن حرصهم الدائم لإنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين".



وأضاف: "نكرر تأكيدنا بأن مبدأ إطلاق الكل مقابل الكل هو مطلبنا منذ البداية، وندعو الحوثيين إلى الاستجابة لهذه الدعوات وسرعة إنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين وفي مقدمتهم المخفيين قسرا".



وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، دعت الخميس الفائت، جميع الأطراف اليمنية إلى اتفاق شامل ينهي ملف الأسرى والمحتجزين وفقاً لمبدأ "الكل مقابل الكل".



وعبر اللواء ناصر الثنيان، رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف، في تصريح لـ "الشرق الأوسط" عن تطلعه لأن تشهد جولة المفاوضات المقبلة توصل جميع الأطراف لإطلاق جميع الأسرى والمحتجزين والكشف عن المفقودين، بما يعزز بناء الثقة ويؤكد رغبة الجميع في التوجه نحو السلام.



وتتهم الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي بعرقلة المناقشات من خلال الانتقائية في الأسماء أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية، وعدم السماح بزيارة السياسي محمد قحطان أو الكشف عن مصيره.



وخلال عمليتي الإفراج السابقتين، أطلقت مليشيا الحوثي 3 من 4 من المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وهم شقيق الرئيس السابق، ناصر منصور هادي، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.

