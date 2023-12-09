إب..وفاة إعلامي رياضي بعد معاناة مع المرض والإهمال

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي إعلامي رياضي في مدينة إب (وسط اليمن)، بعد معاناة طويلة من المرض والإهمال.



وقالت مصادر محلية، إن الإعلامي الرياضي" يحيى محمد محسن المريس" توفي أمس الجمعة في أحد مشافي مدينة إب الذي جرى نقله إليه بمبادرة من زملائه.



ووفقا للمصادر فإن الإعلامي المريس، أصيب بعدة أمراض وظل راقداً لعدة أشهر في دكان يسكن به في مدينة إب القديمة، قبل أن تتدهور صحته ويصاب بنزيف في الدماغ توفي على إثرها.



و"المريس"، أحد الإعلاميين الرياضيين في المحافظة وعمل مراسلا لعدة صحف قبل توقفها بفعل الحرب كما عمل مسؤولاً للإعلام والنشر بفرع الهلال الأحمر اليمني في المحافظة.



وندد ناشطون وإعلاميون بحالة الإهمال التي تعرض لها، من قبل فرع الهلال الأحمر اليمني الذي قالوا إن إدارته الحالية التابعة للحوثيين أوقفت مستحقاته منذ عدة سنوات رغم استمرار عمله، كما استنكروا حالة عدم مبالاة الجهات المعنية التابعة للمليشيا بمناشداته التي تقدم بها للمساعدة المالية.



وأشار الناشطون والإعلاميون إلى أن سلطات المليشيا ظلت ومنذ عدة أشهر تماطل في صرف مساعدة علاجية رغم بساطتها، داعين إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك.