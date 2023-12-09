شكرا لبحثكم عن خبر مدير عام مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بتعز اسكندر المخلافي سيتم إصدار البطاقة الذكية بداية العام الجديد 2024م والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكد مدير عام مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بتعز المقدم اسكندر المخلافي أنه سيتم إصدار البطاقة الذكية بداية العام 2024م واوضح في تصريح خاص لإعلام المحافظة قائلا نبشر أبناء تعز بأن البطاقة الذكية هي الشريحة المتطورة عالميا لها اهميه من حيث المواصفات والمميزات تجعل المواطن يتعامل فيها عبر البنوك وكافة المرافق الحكوميه والتي ستساعده لإنجاز اغلب المهمات عبر الشريحة الدولية ودعا المقدم اسكندر المخلافي كافة المواطنين على مشاركتهم في مكافحة الفساد وقال لدينا تسعيره رسمي معلق على جدران المبنى واي شخص يتعرض للابتزاز من اي حدا عليه الابلاغ وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونيه والعقوبات الصارمة بحقهم واوضح بأنه سيتم افتتاح مركز اصدار للأحوال المدنية في مدينة المخا موضحاً بأنه خلال العام المنصرم كانت نتائج العمل على النحو التالي تم اصدار إجمالي البطائق الشخصية الحديثة والبدل 56537ألف بطاقة شخصيه وتم إصدار 1313عائلة وبلغ إجمالي شهائد الميلاد 29727شهاده وكما أكد بأنه بلغ إجمالي شهائد الوفاة 1663شهادة وفاة و420عقد زواج وهناك اربعه نماذخ للطلاق خلال العام المنصرم 2023م

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