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مدير عام مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بتعز اسكندر المخلافي سيتم إصدار البطاقة الذكية بداية العام الجديد 2024م

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

 

اكد مدير عام مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بتعز المقدم اسكندر المخلافي أنه سيتم إصدار البطاقة الذكية بداية العام 2024م 

 

واوضح في تصريح خاص لإعلام المحافظة قائلا  نبشر أبناء تعز بأن البطاقة الذكية  هي الشريحة المتطورة عالميا  لها اهميه من حيث المواصفات والمميزات تجعل المواطن يتعامل فيها عبر البنوك وكافة المرافق الحكوميه والتي ستساعده لإنجاز اغلب المهمات عبر الشريحة الدولية 

 

ودعا  المقدم اسكندر المخلافي كافة المواطنين على مشاركتهم في مكافحة  الفساد 

 

وقال لدينا تسعيره رسمي معلق على جدران المبنى واي شخص يتعرض للابتزاز من اي حدا عليه الابلاغ 

 

وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونيه والعقوبات الصارمة بحقهم 

 

واوضح بأنه سيتم افتتاح مركز اصدار للأحوال المدنية  في مدينة المخا  

 

موضحاً بأنه خلال العام المنصرم كانت نتائج العمل على النحو التالي 

 

تم اصدار إجمالي البطائق الشخصية  الحديثة والبدل 56537ألف بطاقة شخصيه 

 

وتم إصدار 1313عائلة وبلغ إجمالي شهائد الميلاد 29727شهاده 

 

وكما أكد بأنه بلغ إجمالي شهائد  الوفاة 1663شهادة وفاة و420عقد زواج  وهناك اربعه نماذخ للطلاق خلال العام المنصرم 2023م

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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