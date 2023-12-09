فريق الخبراء يحقق في نهب مليشيا الحوثي لـ"أصول" الغرفة التجارية بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير خبراء الأمم المتحدة، عن عملية نهب قامت بها مليشيا الحوثي الانقلابية عقب اقتحام مقر الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء.

وذكر التقرير الأخير للخبراء، أن الفريق تلقى إفادات بأن مليشيا الحوثي صادرت أصول الغرفة التجارية في صنعاء، موضحاً أنه يتم التحقيق في هذه المسائل.

وفي يوليو الماضي، اقتحمت مليشيا الحوثي، مقر الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة المختطفة صنعاء في إطار انتهاكاتها واستهدافها للقطاع التجاري والخاص.

وعينت المليشيا أحد أتباعها ويدعى "علي الهادي" رئيسا للغرفة التجارية بينما محمد صلاح نائبا، كما سعت للسيطرة الكلية على القطاع الخاص في مناطق سيطرتها.

وكانت الحكومة الشرعية قد أدانت ذلك، واعتبرت أن هذه الخطوة تؤكد مضي مليشيا الحوثي في تنفيذ مخططها لتدمير القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين موالين لها.