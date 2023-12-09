وزير الشباب "البكري": مشاريع الملاعب في أربع محافظات باتت شبه جاهزة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال وزير الشباب والرياضة نايف البكري إن مشاريع الملاعب بمحافظات لحج، تعز، أبين، والضالع، باتت شبه جاهزة لاستضافة المنافسات المختلفة مطلع العام 2024 .



وأشار في تصريح لوكالة الانباء اليمنية "سبأ" إلى استكمال الأعمال الفنية والاصلاحات الأخيرة التكميلية لمشروع تأهيل وتعشيب ملعب معاوية بمدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج، والذي يتسع لأكثر من 13 الف متفرج.



وأضاف، أن العمل في مشروع تأهيل وتعشيب ملعب الشهداء والنادي الأهلي بمحافظة تعز لازال بعد استكمال إزالة العشب الصناعي السابق لأرضية الملعب وكذا تأهيل قنوات تصريف المياه والصرف الصحي للملعب.

وأشار إلى أنه تبقى تركيب العشب الصناعي الجديد وكراسي المنصة الرئيسية، مشيرا إلى أن ملعب الشهداء في أبين وملعب الضالع اصبحا شبه جاهزين.



وأكد الوزير البكري على حرص الوزارة منذ بداية العام ان يكون العام الجاري 2023 هو عامًا للمشاريع وبناء وتأهيل البنية التحتية للملاعب والصالات والاندية الرياضية.