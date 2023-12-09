علماء حضرموت: لا سلام مع العدو الصهيوني وجهاد الدفع واجب ديني لتحرير الأرض والمقدسات

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد بيان لعلماء ودعاة وادي حضرموت أن فلسطين أرض وقف إسلامية مقدسة يعيش فيها الجميع تحت راية الإسلام، ولا يجوز أن يتصرف بها أحد كائن من كان.

جاء ذلك في ختام ملتقى علماء ومشايخ ودعاة وادي حضرموت لنصرة أهلنا في فلسطين الذي أقامته اليوم بسيئون جمعية الأقصى بوادي حضرموت وبرعاية مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بوادي وصحراء حضرموت.

وشدد البيان على أحقية الشعب الفلسطيني في الجهاد من أجل تحرير الأرض والمقدسات. معتبره من جهاد الدفع وهو واجب ديني. منوها أن لا سلام ولا تطبيع مع العدو الصهيوني ولا أمن ولا أمان إلا بالعيش تحت راية الإسلام.

وتضمن البيان الختامي للملتقى تأكيد الحاضرين على مقاومة الصهاينة والصليبيين وبطشهم وجرائمهم على الإسلام والمسلمين، ويعتبر ذلك جهادًا في سبيل الله وهو ذروة سنام الإسلام.

وأكد على وجوب نصرة الشعب الفلسطيني بالمال والدعاء وإحياء القضية في نفوس المسلمين وتفعيل المؤسسات التعليمية والمنابر الإعلامية والمساجد ودور العبادة للقيام بدورها على أكمل وجه تجاه قضية المسلمين المركزية.

وحث دعاة وعلماء وادي حضرموت بضرورة إحياء روح الجهاد في الأمة، ولم الشمل ووحدة الصف وجمع كلمة العلماء بكل أطيافهم وتوجهاتهم، وكذا الالتزام بموجهات الخطاب الدعوي المنزلة من وزارة الأوقاف والإرشاد خصوصا في نصرة ودعم القضية الفلسطينية، والبعد عن إثارة الخلاف.

ودعا البيان الجميع بالسعي لتوعية الناس بضرورة تفعيل الحرب الاقتصادية من مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

وأشار البيان أن أرض فلسطين المباركة وغزة العزة تسطر اليوم أعظم ملاحم البطولة والفداء والدفاع عن المسرى والأسرى في معركة ”طوفان الأقصى ”ومواكبة لهذا الحدث العظيم وهذه المعركة الفاصلة تداعى دعاة وعلماء وادي حضرموت في هذا الملتقى الذي تخلله ثلاثة محاور، الأول "إحياء القضية في نفوس المسلمين" قدمه الشيخ إبراهيم الحبشي، فيما تناول الدكتور أنور رمضان مسيعد بالمحور الثاني "الجهاد بالمال للقضية الفلسطينية"، تطرق بالمحور الثالث الشيخ عبد الشكور حميد عصبان"موجهات الخطاب الدعوي للقضية الفلسطينية".

وفي افتتاح الملتقى نوه مدير عام مكتب الاوقاف والارشاد بوادي وصحراء حضرموت الشيخ محمد فؤاد بلفاس إلى أهمية الملتقى في توحيد الامة الاسلامية ، متمنيا أن تكون المخرجات تساعد في رفع الوعي بالقضية الفلسطينية لدى أفراد المجتمع باعتبارها قضية الامة الاسلامية لا تقبل التهاون والتنازل .

وكان المدير التنفيذي لجمعية الأقصى بوادي حضرموت الشيخ عبد الخالق العاقل قدم عرضا وثائقيا لمشاريع وبرامج الجمعية على أرض فلسطين في الجوانب الإنسانية والإغاثية، ضمن الحملة التي اطلقتها الجمعيه تحت شعار (كن سندا لهم).