تقرير حقوقي: مقتل وإصابة 51 مدنيًا جراء تفجير 713 منزلا خلال سنوات الحرب

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير حقوقي، عن سقوط 51 ضحية جراء تفجير 713 منزلا، في عدد من المحافظات اليمنية خلال سنوات الحرب.

جاء ذلك في تقرير أشهره المركز الأمريكي للعدالة، تحت عنوان "دموع على الركام"، لتسليط الضوء على جريمة تفجير المنازل وخطورته على النسيج المجتمعي والأمني في اليمن.

وكشف التقرير عن "انتهاكات أطراف الصراع لا سيما جماعة الحوثي في تفجير المنازل وتهجير قاطنيها وقتل العديد من سكانها، حيث تسببت انتهاكات تفجير المنازل بحدوث حالات قتل وإصابة لمدنيين سواء من مالكين المنازل أو من المجاورين".

ولفت التقرير الى أن (ACJ) "وثق سقوط 27 ضحية منهم 11 طفل و 5 نساء قضوا تحت أنقاض منازلهم المفجرة، فيما جرح 24 ضحية منهم 9 أطفال و7 نساء".

وحسب تصنيف التقرير للمحافظات الأكثر عرضة لتفجيرات المنازل "كانت محافظة البيضاء هي الأعلى بعدد 118 منزلا تلتها تعز بعدد 110 منازل، ثم الجوف بعدد 76 منزلا، صعدة 73 منزلا، إب 62 منزلا، صنعاء 57 منزلا، مأرب 53 منزلا، ذمار 37 منزلا، حجة 31 منزلا، الضالع 23 منزلا، لحج 22 منزلا، عمران 21 منزلا، الحديدة 14 منزلا، شبوة 10 منازل، ابين 5 منازل، عدن منزل واحد".

وأشار تقرير المركز الى أن ما "نسبته 89% من ضحايا تفجيرات المنازل قد تعرضوا للتهجير القسري من موطنهم الأصلي إلى أماكن مختلفة، لجئ ما نسبته 65% منهم إلى مخيمات النزوح بمحافظات مأرب وتعز والضالع وحجة أو إلى مساكن مهجورة".