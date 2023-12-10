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عدن - ياسمين التهامي - حتى لو الكرش كبير ومدلدل .. تخلصي من دهون البطن المدلدل بسهولة هتخسي 3 كيلو في الاسبوع بدون رجيم

يعاني بعض الأشخاص من مشكلة الوزن الزائد والسمنة، حيث أنها السبب الرئيسي للعديد من الأمراض كـ القلب، والجلطات المختلفة في الجسم والاوعية الدموية، ويتجه معظم الأشخاص إلى الجيم واتباع الرجيم القاسي للتخسيس، والذي يكون من أهم قواعده الابتعاد عن الكثير من الاكلات للحصول على الوزن المطلوب في وقت قياسي، وبالتالي هذا يؤدي لـ حرمان الشخص من بعض الفيتامينات والمعادن في سبيل حصوله على الوزن المراد، وفيما يلي طريقة لإنقاص الوزن بدون هذا العناء، فتابعوا.

طريقة تخسيس الجسم دون اتباع رجيم قاسي

الآن من اكثر الأشياء التي تعمل علي تخسيس الجسم ولها صيت ومشهوره في عدد كبير من البلدان هي الاعشاب الطبيعية، حيث انها غير ضارة للجسم بل تعمل على تغذيته بدلًا من استخدام الأدوية التي قد تسبب في حدوث بعض المخاطر على حساب تخسيس الجسم، فيمكن أن تؤدي الأدويه إلى ضرر في الكلى او الكبد، ولذلك سنقدم لكم فيما يلي وصفات طبيعية للتخسيس.

وصفة الليمون والقرفة للتخسيس

تعتبر تلك الوصفة من اكثر الوصفات المجربة والتي لاقت نتائج سريعة ومكونات تلك الوصفه عبارة عن:

حبتين ليمون اخضر

قرفه ويمكن أن يكون اعواد او ملعقة صغيرة

ماء بمقدار نصف لتر

طريقة التحضير لـ وصفة الليمون و القرفة

يتم في وعاء وضع الليمون والقرفة معاً ومزجهم جيدا ويتم اضافة السكر دايت.

بعد امتزاج الخليط وغليانه يتم ازالته من علي النار ويترك ليبرد.

يتم شرب هذا الخليط قبل تناول الوجبات اي ثلاث مرات.

وصفة الشوفان للتخسيس

في هذه الوصفة سنكون في حاجة مكون واحد فقط وهو الشوفان ويتم فيها مزج اللبن والشوفان على النار وعمل خليط ومن ثم يتم تناوله في الإفطار والغداء والعشاء تعمل هذه الوصفة على سد الشهية وبالتالي تقليل المتناول من الوجبات.

التخسيس بالشاي الأخضر

عدد كبير من الأطباء ينصحون بالشاي الأخضر لأنه يعمل علي نسف الدهون بشكل سريع ولذلك يتم شربه يومياً، ويمكن إضافة بعض من عشبة الكمون لأنه سـ يساعد بشكل كبير في التخسيس.

وصفة الثوم للتخسيس

يتم في هذه الوصفة استخدام مكونات سهله وبسيطه وهي كالتالي:

نصف حزمة من البقدونس

ماء بمقدار سبع اكواب

خمس حبات ليمون مزال منها القشر

ثوم رأس كاملة

طريقة التحضير لـ وصفة الثوم

في وعاء علي النار يتم وضع الثوم والليمون والماء معا وتركهم لمدة خمس دقائق.

يتم ازالتها من علي النار لتبرد ومن ثم تعبئتها في زجاجة وتوضع في المبرد. ويتم شرب هذا الخليط قبل الوجبات ثلاث مرات.

وصفة القرنفل للتخسيس

للتخسيس وفقد الوزن بسهوله والقضاء علي الدهون المتراكمه في البطن