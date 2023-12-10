مقتل شخصين في حادثتين منفصلتين جنوب غرب إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل شخصان في ظروف غامضة في حادثتين منفصلتين بمحافظة إب (وسط اليمن)، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقالت مصادر محلية، إن مواطناً يُدعى (عبدالرقيب محمد احمد القادري) من عزلة رحب بالربادي التابعة لمديرية جبلة (جنوب غرب إب)، قتل في ظروف وملابسات غامضة.



وأضافت المصادر أن المجني عليه يعمل سائقاً لسيارة أجرة في خط (إب ـ صنعاء)، وقتل من قبل صديقاً له يُدعى "عبدالله عقلان".



وأشارت المصادر إلى أن الحادثة كانت عن طريق الخطأ.



وفي حادثة أخرى قتل مواطناً يُدعى "عبدالنور عبدالملك محمد قائد أحمد الزمر" في سوق منطقة "راوات" بعزلة الأشعوب بمديرية مذيخرة، (جنوب غرب إب) من قبل مسلحين مجهولين.



وقال سكان محليون، إن "الزمر" تعرض للقتل من قبل مجهولين أثناء نومه في السوق، وذلك بعد أيام من تلقيه تهديدات من قبل عصابة مسلحة.



وحمّل أقارب الضحية مليشيا الحوثي مسؤولية الحادثة، جراء عدم الاستجابة لبلاغات المجني عليه الذي سبق وأن تقدم بها للجهات الأمنية التابعة للمليشيا عن تعرض منزله لإطلاق نار وتلقيه تهديدات بتصفيته من قبل عصابة مسلحة معروفة لدى المليشيا.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للسلاح والعصابات المسلحة زادت معها حدة الجريمة الجنائية.

