شكرا لبحثكم عن خبر انفجار قنبلة في جيب مواطن بابين وسقوط ٦ أفراد من أسرته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استيقظت إحدى المناطق في مدينة زنجبار بمحافظة أبين، صباح اليوم الأحد، على حادث مأساوية راح ضحيتها 6 أشخاص من أسرة واحدة.

وقالت مصادر محلية إن انفجار قنبلة يدوية أدى إلى وفاة وإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في إحدى المناطق بمدينة زنجبار.

وذكرت المصادر أن قنبلة يدوية كانت في قميص المواطن محمد علي عقيل عندما أراد أحد أولاده إخراج النقود مما أدى إلى انفجارها ووفاته ووالدته وابنه وإصابة زوجته وابنتيه.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إسعاف المصابين في الحادثة إلى مستشفى بلا حدود لتلقي العلاج اللازم هُناك.