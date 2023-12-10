شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. وزير الداخلية يدشن العمل بإصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الإعلام الأمني - عدن :

دشن وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، بفرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالعاصمة المؤقتة عدن، العمل لإصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية.

وأوضح وزير الداخلية خلال عملية التدشين بأن المشروع يأتي ترجمة لتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك لتكوين البنية التحتية المعلوماتية لمتطلبات الحكومة الإلكترونية.

ولفت اللواء "حيدان" إلى أن أنظمة الحماية الرقمية العالية التي تتميز بها البطاقة الذكية تم تصميمها بالتعاون مع شركات عالمية في مجال أنظمة التحقق وتشفير البيانات. مؤكدا على أهمية تسهيل حصول المواطنين على البطاقة الذكية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها البطاقة.

وأطلع وزير الداخلية من مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية بعدن العقيد عصام عمر عبدالله على نماذج من إجراءات إصدار البطاقة الشخصية.

رافق وزير الداخلية خلال التدشين مدير عام المنافذ والمطارات العميد محمد عبدربه ونائب مدير عام مكتب وزير الداخلية المقدم صالح باسمير.

وفي سياق متصل دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح إصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية بحضور مدير عام شرطة مأرب العميد يحيى حميد ومدير فرع الأحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة العميد محمد مجيديع.

كما تم بمحافظة حضرموت الساحل تدشين إصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية بحضور نائب مدير عام شرطة ساحل حضرموت العميد عبدالعزيز الجابري ومدير فرع الأحوال المدنية والسجل المدني العقيد محمد باغشوة .