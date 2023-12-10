شكرا لبحثكم عن خبر بدء صرف مرتبات منتسبي وزاراة الداخلية لشهر نوفمبر 2023م والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الإعلام الأمني - خاص :

أعلنت وزارة الداخلية , اليوم ، البدء بصرف مرتبات منتسبي الوزارة لشهر نوفمبر 2023م ، إبتدأ من اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023م.

وأكد العميد أسامة باحميش مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية في تصريح للبوابة الإلكترونية للوزارة : "البدء بعملية صرف مرتبات منتسبي الوزارة لشهر نوفمبر 2023م ، إبتدأ من اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023م.

وأوضح العميد أسامة باحميش، بإنه تم البدء بصرف مرتبات ديوان الوزارة والواصلين ، اعتبارا من اليوم الأحد عبر بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي ، في جميع المحافظات المحررة ، لافتا إلى أن عملية صرف مرتبات بقية الوحدات الامنية ستكون تباعا وفق برنامج الصرف المحدد وذلك عبر بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي في جميع المحافظات المحررة.

وثمن العميد أسامة باحميش جهود معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، الذي يتابع عن كثب عملية صرف المرتبات لمنتسبي الوزارة وانتظام صرفها شهريا ، مشيرا إلى أن توجيهات ومتابعة الوزير الحثيثة مع وزارة المالية والبنك المركزي بشكل يومي أسفرت عن صرف راتب نوفمبر 2023م بكل يسر وسهولة.