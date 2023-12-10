سفينة حاويات عملاقة تدخل ميناء عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - ميناء عدن يستقبل سفينة الحاويات العملاقة MSC LUISA عدن : استقبلت محطة حاويات ميناء عدن اليوم لاول مرة، سفينة الحاويات العملاقة MSC LUISA التابعة للخط السويسري MSC. وتعد سفينة الحاويات MSC LUISA احدى سفن الجيل السادس التي تبلغ حمولتها قرابة 7000 حاوية نمطية وبغاطس 13 مترا، وهو ما يؤكد قدرة ميناء عدن على خدمة هذا النوع من السفن العملاقة العابرة لمضيق باب المندب في رحلاتها من شرق اسيا إلى موانئ البحر الأحمر. ورحبت إدارة ميناء عدن ممثلة بالدكتور محمد علوي امزريه رئيس مجلس الإدارة والأستاذ عارف حسن الشعبي مدير عام محطة الحاويات بوصول السفينة MSC LUISA مؤكدين دور ميناء عدن المحوري في خدمة السفن العملاقة المارة عبر منطقة البحر الأحمر وخليج عدن. كما قدمت إدارة محطة الحاويات ممثلة بالاستاذ فضل الحجيلي نائب المدير العام المحطة، ترس ترحيبي لقبطان الباخرة وأعرب قبطان الباخرة السيد.Aleksandar KASCELAN عن سعادته بزيارته الأولى لميناء عدن وأشاد بخدمات الميناء من قطر وارشاد وإرساء سلس وسريع للباخرة وسرعة في مناولة الحاويات.

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