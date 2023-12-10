تعز.. تنفيذ أول حكم قضائي بالإعدام منذ 2015

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذت النيابة العامة في تعز، اليوم الأحد، أول قرار قضائي بتنفيذ حكم بإعدام أحد المدانين بقضية قتل، وفق بيان لمركز الإعلام الأمني بالمحافظة جنوب غربي اليمن.



وقال الإعلام الأمني إن حكما بإعدام أحد المدانين بقضية قتل قصاصا، تم تنفيذه اليوم في السجن المركزي بحضور رئيس نيابة استئناف تعز القاضي محمد سلطان ووكيل نيابة غرب تعز القاضي عبدالرحمن قاسم وأحد قضاة محكمة غرب تعز ومدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية وأولياء الدم وعدد من المواطنين.



وأكد البيان أن التنفيذ جاء بعد مصادقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي على الحكم الشرعي، بعد متابعة قام بها النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى.



ولفت بيان الإعلام الأمني إلى أن عددا من قرارات الإعدام جرى التصديق عليها، وستنفذ في المرحلة المقبلة.



ويعد تنفيذ الإعدام هذا هو الأول في محافظة تعز، منذ انقلاب مليشيات الحوثي وانهيار مؤسسات الدولة مطلع عام 2015م.

