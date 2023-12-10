غوتيريس: مجلس الأمن مصاب بـ"الشلل".. ولن أستسلم وأعدكم بمواصلة الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الأحد، عن أسفه لفشل مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مندّداً بانقسامات أصابته بـ"الشلل".



وقال غوتيريس أمام منتدى الدوحة في قطر، إن المجلس أصابه "الشلل بسبب الانقسامات الجيواستراتيجية" التي تقوض التوصل لأي حلّ للحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.



وتابع أن "سلطة مجلس الأمن الدولي ومصداقيته جرى تقويضها بشدة" بسبب تأخر تحركه حيال الحرب، واعتبرها ضربة لسمعته تفاقمت مع استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، الجمعة، ضد قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في القطاع.



وفي حين جدد التذكير بدعوته مراراً "لإعلان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية"، عبر عن أسفه لفشل مجلس الأمن في القيام بذلك، ثم أضاف: "يمكنني أن أعدكم، أنني لن أستسلم".



ودعا غوتيريس إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد أسابيع من الحرب التي خلفت أكثر من 17700 قتيل في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لآخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة.



ووجّه غوتيريس، الأربعاء، رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر"، في أول تفعيل للمادة منذ عقود.



وأكّد في منتدى الدوحة، اليوم الأحد "نحن نواجه خطراً شديداً لانهيار النظام الإنساني". وأضاف أنّ "الوضع يتدهور بسرعة ويتحول إلى كارثة ذات آثار محتملة لا رجعة فيها على الفلسطينيين ككل وعلى السلام والأمن في المنطقة".



وفي وقت سابق الأحد، افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "منتدى الدوحة"، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ومنظمات إقليمية ودولية، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (قنا).



وتنعقد النسخة الراهنة من المنتدى على مدار يومي الأحد والاثنين، تحت عنوان "نحو بناء مستقبل مشترك"، لمناقشة أهم القضايا الراهنة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة.



كما يناقش المنتدى، الذي عُقدت دورته الأولى عام 2001، قضايا وتحديات بينها المتعلق بأمن الطاقة والأمن الغذائي.



ومن خلال 18 جلسة رئيسية، و35 جلسة جانبية، يسلط المنتدى الضوء على 4 محاور رئيسية هي: العلاقات الدولية والأمن، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والتنمية الاقتصادية، والاستدامة، وفقاً للوكالة.



ويشارك في المنتدى رؤساء دول وحكومات ومنظمات إقليمية ودولية، بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.



في غضون ذلك، تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية والآليات المدفعية قصفها المكثف على مناطق قطاع غزة، وتركزه على مخيم جباليا (شمال) ومدينة خانيونس (جنوب) وحي الشجاعية بمدينة غزة.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء السبت 17 ألفاً و700 شهيد، و48 ألفاً و780 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.



ورداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت حركة "حماس" في ذلك اليوم عملية "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.

المصدر: وكالات