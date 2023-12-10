شكرا لبحثكم عن خبر نائب محافظ عدن يزور كلية الإعلام ويلتقي عميدها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/خاص

قام نائب محافظ عدن - أمين عام المجلس المحلي بالعاصمة عدن، بدر معاون سعيد، صباح اليوم الأحد، بزيارة تفقدية إلى كلية الإعلام بجامعة عدن، التقى خلالها بالعميد د. وهيب مهدي عزيبان.

وخلال اللقاء نقل معاون تحايا وزير الدولة - محافظ عدن الأستاذ أحمد حامد لملس إلى قيادة الجامعة متمثلةً بالأستاذ الدكتور الخضر ناصر لصور؛ لاهتمامه ودعمه المتواصل لكلية الإعلام لما لها من أهمية في تدريب وتأهيل الكوادر الإعلامية.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة سير العمل في كلية الإعلام، والترتيبات الجارية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023م 2024م، وعددًا من الأمور التنظيمية فيما يخص العمل الإداري في الكلية.

وخلال اللقاء أكد نائب محافظ عدن إن قيادة السلطة المحلية في عدن تولي كلية الإعلام اهتمامًا كبيرًا، وتسعى جاهدة لمعالجة جميع الصعوبات والمعوقات التي تواجهها.. مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يُبذلها رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور في كلية الإعلام منذُ الوهلة الأولى وحتى اليوم.

بدوره عبر عميد كلية الإعلام د. وهيب عن سعادته البالغة بزيارة نائب محافظ عدن إلى كلية الإعلام للاطلاع على سير العمل والوضع الحالي الذي تُمر به الكلية.. مؤكدًا أن هذه الزيارة حملت في طياتها الكثير من الأمور المبشرة لتفادي المعوقات التي تواجه الكلية.

وأوضح العميد أن كلية الإعلام تُبذل جهودًا كبيرة في المرحلة الحالية، وتحتاج إلى جهود الجميع للنهوض بها لكي تتمكن من تحقيق كل أهدافها المنشودة.

حضر اللقاء مدير عام الشؤون التعليمية بجامعة عدن ا.د. عباس علوي حسين فرحان، ومسجل عام كلية الإعلام مُنى خدشي، ورئيس قسم العلاقات العامة في الكلية عبدالتواب عبدالملك.