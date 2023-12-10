العدوان على غزة.. 297 شهيداً في الـ 24 ساعة الأخيرة وتحذيرات من انتشار المجاعة

في اليوم الـ65 من الحرب على غزة يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة القصف الوحشية على القطاع المحاصر، مع منحى تصاعدي في الغارات التي تستهدف منازل المدنيين ومراكز النازحين.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء الأحد، استشهاد 297 فلسطينياً وإصابة أكثر من 550 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان إلى 17.997، فيما بلغ عدد الجرحى 49.229.



من جهته، عبر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن إدانته بأشد العبارات لاستخدام جيش الاحتلال المدنيين مادة دعائية وإجبارهم على تنفيذ مشاهد تمثيلية لاستخدامها في تضليل الرأي العام، وكذا اعتقال المدنيين وإجبارهم على خلع ملابسهم وتعذيبهم والتحقيق معهم.



وأكد أن المشاهد التي عرضها جيش الاحتلال تؤكد انتهاكه الفاضح لحقوق الإنسان ومخالفته للقوانين الدولية، مشيرًا إلى أن الاحتلال اعتقل قبل أيام العشرات من المدنيين غالبيتهم من الأطباء والمهندسين والصحافيين في منطقة بيت لاهيا في قطاع غزة، وأجبرهم تحت التهديد بخلع ملابسهم.



وحذر المكتب الإعلامي المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية من انتشار المجاعة في محافظات القطاع وخاصة بمحافظتي غزة والشمال، محملا المنظمات الدولية والاحتلال والولايات المتحدة الأميركية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية وتدهور الأمن الغذائي والمائي في قطاع غزة.



إسرائيل تستهدف سيارات إسعاف



في السياق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي يستهدف سيارات إسعاف في قطاع غزة، ونكّل بمسعف فلسطيني بعد احتجازه، رغم تحرّكها بالتنسيق مع الأمم المتحدة.



وأضافت الجمعية، في بيان، أنها أجْلَت "بتنسيق من الأمم المتحدة يوم أمس (السبت) 11 جريحاً من ذوي الإصابات الحرجة جداً، حالات بتر وإصابات في الرأس، من المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة إلى مستشفيات جنوبي القطاع".



وذكرت أن "قافلة مكوّنة من 6 مركبات إسعاف تابعة للجمعية انتقلت برفقة مركبات الأمم المتحدة من خانيونس، بعد أن انتظرت قرابة 4 ساعات للحصول على الضوء الأخضر الأول للتحرك باتجاه الحاجز العسكري الذي يفصل شمال غزة عن جنوبها".



وبحسب الجمعية "انتظرت القافلة ساعة كاملة للحصول على ضوء أخضر ثان لعبور الحاجز، وخضعت بعدها لعملية تفتيش دقيق دامت حوالي ساعتين، وجرى خلالها احتجاز مسعفين اثنين أُطلق سراحهما فور السماح بمرور القافلة".



من جهته أكد مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، الأحد، إن "هناك حاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء "الجحيم على الأرض" في قطاع غزة.



وقال لازاريني، في تدوينة على حساب المنظمة عبر منصة "إكس"، إن "تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم سمح للمجتمع الدولي بتحمل الهجمات الإسرائيلية المستمرة في غزة"، مشددا على "ضرورة وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء الجحيم على الأرض في غزة"



المصدر: وكالات