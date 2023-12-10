اليمن.. تدشين العمل بإصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية في عدن ومأرب وحضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - دشنت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، إصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية، في العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظتي مأرب وحضرموت الساحل.

حيث، دشن وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، بفرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالعاصمة المؤقتة عدن، العمل لإصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية.

وأوضح وزير الداخلية، خلال عملية التدشين بأن المشروع يأتي ترجمة للتوجهات الحكومية لتكوين البنية التحتية المعلوماتية لمتطلبات الحكومة الإلكترونية، وفقا لما نشرته صفحة الوزير على منصة "إكس".

ولفت اللواء "حيدان" إلى أن أنظمة الحماية الرقمية العالية التي تتميز بها البطاقة الذكية تم تصميمها بالتعاون مع شركات عالمية في مجال أنظمة التحقق وتشفير البيانات.

وأكد وزير الداخلية، على أهمية تسهيل حصول المواطنين على البطاقة الذكية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها البطاقة.

واطلع وزير الداخلية من مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية بعدن العقيد عصام عمر عبدالله على نماذج من إجراءات إصدار البطاقة الشخصية.

وفي سياق متصل، دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح إصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية بحضور مدير عام شرطة مأرب العميد يحيى حميد ومدير فرع الأحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة العميد محمد مجيديع.

كما تم بمحافظة حضرموت الساحل تدشين إصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية بحضور نائب مدير عام شرطة ساحل حضرموت العميد عبدالعزيز الجابري ومدير فرع الأحوال المدنية والسجل المدني العقيد محمد باغشوة .