الأمم المتحدة تطلق نداءً لجمع 2.8 مليار دولار للاستجابة الإنسانية في اليمن عام 2024

المنامة - ياسر ابراهيم - أطلقت الأمم المتحدة، نداءً لجمع 2.8 مليار دولار لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في اليمن خلال العام القادم 2024م.



وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، في بيان صحفي أصدره اليوم الاثنين، بالتزامن مع إطلاق اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي للعام القادم في الدوحة، أنه بحاجة إلى جمع 2.8 مليار دولار لمواجهة الاحتياجات الإنسانية في اليمن يحتاجون إلى نوع من المساعدة خلال العام 2024".



وأضاف البيان الذي أطلع عليه "يمن شباب نت"، أن النداء الإنساني بشأن اليمن يعد واحداً من أكبر خمسة نداءات قُطرية، إلى جانب سوريا وأفغانستان وإثيوبيا وأكرانيا.



وأوضح البيان أنه هناك أكثر من 80% من الأشخاص المستهدفين بالمساعدة في اليمن لا يحصلون على المياه والصرف الصحي المناسبين.



وأشار البيان إلى أنه تم إعطاء الأولوية القصوى في خطط الاستجابة للعام 2024، للاحتياجات الأكثر إلحاحاً كما تم تقليص الميزانيات.



والنظرة العامة على الشؤون الإنسانية العالمية هي تقييم شامل للاحتياجات الإنسانية العالمية، وتوفر لمحة سريعة عن الاتجاهات الحالية والمستقبلية في العمل الإنساني لتعبئة الموارد على نطاق واسع.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن أكثر من ثلثي السكان في اليمن بحاجة إلى نوع من المساعدة جراء الكارثة الإنسانية التي تشهدها البلاد جراء الحرب المستمرة منذ تسع سنوات.