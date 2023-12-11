مقتل شابين بانفجار قنبلة في ضواحي مدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شابان بانفجار قنبلة يدوية في ضواحي مدينة إب (وسط اليمن)، في ظل تزايد حوادث العبث بالسلاح في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقالت مصادر محلية إن قنبلة يدوية انفجرت بمسلح يُدعى "عبد الملك إبراهيم" مساء أمس، وتسببت بمقتله ومقتل شاب آخر كان بجواره يُدعى"نور الدين محمد هزاع"، في منطقة المغيرة بالقرب من دار القدسي في الضواحي الشمالية لمدينة إب.



وخلال السنوات الماضية، قتل وأصيب العشرات من أبناء إب جراء حوادث مماثلة في ظل فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للسلاح.

