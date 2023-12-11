منذ شهرين.. مليشيا الحوثي تواصل الإخفاء القسري لإمام جامع بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية، إخفاء إمام وخطيب جامع في العاصمة المختطفة صنعاء، قسريًا، بعد اختطافه من منزله قبل نحو شهرين.



وقالت مصادر محلية إن عناصر من المليشيا الحوثية اقتادوا القاضي خالد المطري، إمام وقيم جامع القاسم بحي سعوان، من منزله قبل نحو شهرين، ولم يتم الإفصاح عن مكان احتجازه أو حالته الصحية، رغم محاولات أسرته وأصدقائه الاستفسار عنه.



ووفقًا للمصادر، فإن المليشيا الإرهابية اختطفت المطري بعد أن دعته لحضور دورة ثقافية طائفية تقيمها الجماعة من وقت لآخر.



وأشارت المصادر إلى أن المطري من حفظة القرآن الكريم، وله سمعة طيبة وشعبية كبيرة في مجتمعه، ويتميز بالاعتدال والوسطية في خطابه، ما جعله هدفًا لمليشيا الحوثي التي تخشى نفوذه وتأثيره على مشروعهم الطائفي والعنصري، الذي تحاول فرضه على الناس.



وتشن المليشيا الحوثية حملة واسعة من الاختطافات والاعتقالات التعسفية ضد كل من يعارضها أو ينتقدها، وتحتجز الآلاف منهم في سجون سرية، دون محاكمة أو ضمانات قانونية، بعد تلفيق تهم مفبركة ضدهم.