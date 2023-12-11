أونمها: الألغام الحوثية تودي بحياة 10 أشخاص في الحديدة خلال شهر نوفمبر الماضي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، سقوط 10 ضحايا نتيجة انفجار ألغام أرضية ومخلفات الحرب خلال شهر نوفمبر الماضي في المحافظة الأكثر تأثرا بالألغام ومخلفات الحرب.

وقالت البعثة الأممية في تقرير حديث لها، إنها سجلت ثمان حوادث أدت لسقوط عشرة ضحايا في صفوف المدنيين بينهم أطفال في محافظة الحديدة.

وأشارت إلى أن الضحايا سقطوا في مديريات الحالي والتحيتا وبيت الفقيه والخوخة وحيس، لافتة إلى أن عدد الضحايا استمر في الانخفاض بعد ارتفاعه في أغسطس الماضي.

ولفتت إلى أن الأطفال يشكلون 30 في المائة من جميع الضحايا المسجلين خلال شهر نوفمبر.. مشيرة إلى تنفيذ 46 نشاطًا خلال نوفمبر الماضي، لتنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام.

وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت مليشيا الحوثي بزراعة أكثر من مليوني لغم في اليمن خلال سنوات الحرب في احصائية هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.