اليمن والسعودية يبحثان تعزيز قدرات الجيش الوطني في ظل التصعيد الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، مع قائد القوات المشتركة في التحالف العربي، سبل تعزيز قدرات وجاهزية القوات المسلحة اليمنية بما يؤهلها لأداء واجباتها الوطنية والعروبية بكفاءة واحترافية.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن رئيس هيئة الاركان العامة الفريق صغير بن عزيز، ناقش مع قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية نائب رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السعودية الفريق أول ركن مطلق الازيمع، التطورات الميدانية والموقف العملياتي في مختلف جبهات القتال على امتداد مسرح العمليات للجمهورية اليمنية، في ضوء المستجدات على الساحة الاقليمية والدولية.

وأضاف بأن اللقاء تطرق إلى استمرار الأعمال العدائية لمليشيا الحوثي ومشروعها الإيراني وتحشيداتها التصعيدية في الجبهات.

يأتي هذا اللقاء بعد نحو اسبوعين من لقاء مماثل للمسؤول السعودي مع وزير الدفاع اليمني، والتي جاءت في أعقاب التهديدات الحوثية للملاحة الدولية في البحر الأحمر.