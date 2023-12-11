اخبار الخليج / اخبار اليمن

اليمن والسعودية يبحثان تعزيز قدرات الجيش الوطني في ظل التصعيد الحوثي

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، مع قائد القوات المشتركة في التحالف العربي، سبل تعزيز قدرات وجاهزية القوات المسلحة اليمنية بما يؤهلها لأداء واجباتها الوطنية والعروبية بكفاءة واحترافية.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن رئيس هيئة الاركان العامة الفريق صغير بن عزيز، ناقش مع قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية نائب رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الفريق أول ركن مطلق الازيمع، التطورات الميدانية والموقف العملياتي في مختلف جبهات القتال على امتداد مسرح العمليات للجمهورية اليمنية، في ضوء المستجدات على الساحة الاقليمية والدولية.

وأضاف بأن اللقاء تطرق إلى استمرار الأعمال العدائية لمليشيا الحوثي ومشروعها الإيراني وتحشيداتها التصعيدية في الجبهات.

يأتي هذا اللقاء بعد نحو اسبوعين من لقاء مماثل للمسؤول السعودي مع وزير الدفاع اليمني، والتي جاءت في أعقاب التهديدات الحوثية للملاحة الدولية في البحر الأحمر.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا