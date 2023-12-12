طارق صالح يلتقي في المخا وفدًا سعوديًا لمناقشة تأمين الملاحة في البحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، الاثنين، مع وفد سعودي في مدينة المخا بمحافظة تعز المطلة على مضيق باب المندب الحيوي للتجارة الدولية، جهود وجاهزية القوات البحرية وخفر السواحل لتأمين الملاحة الدولية في ظل التهديدات الحوثية.

وحسب وكالة سبأ، فقد التقى طارق صالح في المخا، وفداً عسكرياً سعودياً من قيادة التحالف في عدن، بقيادة العميد حسين عوض الحربي، بحضور قائد قوات خفر السواحل قطاع البحر الأحمر- العميد عبدالجبار الزحزوح.

ناقش اللقاء سُبل دعم القوات البحرية وخفر السواحل وتطويرها لتعزيز دورها في تأمين حدود اليمن البحرية وحمايتها من التهديدات الإرهابية، ضمن جهود الإقليم على ضفتي البحر الأحمر، للحفاظ على أمن وسلام المنطقة وتجنيبها الصراعات والتجاذبات.

وأكد الجانبان، حرصهما على استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين، والعمل المشترك لحماية خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والمحافظة على أمن وسلامة المنطقة.

يأتي هذا بالتزامن مع لقاء رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، في الرياض، مع قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية نائب رئيس هيئة الأركان للجيش السعودي الفريق أول ركن مطلق الازيمع.