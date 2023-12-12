في ذكرى استشهاده الثانية.. حملة إلكترونية لإحياء نضال الشهيد "ناصر الذيباني"

المنامة - ياسر ابراهيم - انطلقت مساء الإثنين حملة الكترونية تخليداً للذكرى الثانية لاستشهاد الفريق ناصر علي الذيباني (أبو منير)، رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة الذي استشهد وهو يتقدم الصفوف دفاعاً عن الجمهورية والثورة والمكتسبات الوطنية.



وحسب القائمين على الحملة، فإن الحملة ستستمر على مدى يومين، تحت وسم #الذكرى2_لاستشهاد_ناصر_الجمهوريه.

وستركز على إحياء وتوثيق فكر ونضال وتاريخ البطل الجمهوري الفريق ناصر الذيباني، وسيرته العسكرية ودورة التاريخي في إفشال المشروع الفارسي ومخططاته في اليمن والمنطقة.



وتأتي الحملة الإلكترونية تأكيداً على الدور البطولي والنضالي الذي قدمه الشهيد في بناء المؤسسة العسكرية وقيادته للمعارك الوطنية ضد مليشيات الحوثي الإرهابية منذ الطلقة الأولى لمواجهة انقلاب المليشيات وحتى لحظة استشهاده.



ودعا القائمين على الحملة كافة الناشطين اليمنيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في الداخل والخارج للتفاعل مع الحملة وفاء للقائد العسكري الشهيد الذيباني.