شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة رخيصة الثمن تخفض الكوليسترول في الدم وتقضي على الكرش نهائيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4 أطعمة رخيصة الثمن تخفض الكوليسترول في الدم وتقضي على الكرش نهائيا

كشف خبراء المركز الوطني للتثقيف الذاتي في مجال التغذية، عن 4 مواد غذائية، تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.

وينصح خبراء التغذية، بإضافة أربع مواد غذائية إلى النظام الغذائي، تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول، أولها الشوفان الغني بالألياف الغذائية. والمادة الثانية هي البقوليات الغنية أيضا بالألياف الغذائية، كما أنها لا تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ولكنها تعطي شعورا سريعا بالشبع، ما يسمح بالتخلص من الوزن الزائد والدهون المتراالمتراكمة.

و يمكن مكافحة الكوليسترول بتناول المكسرات، حيث تكفي حصة واحدة من المكسرات في اليوم لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.

وينصح الخبراء بالإضافة إلى ذلك بتناول الأسماك الدهنية، التي تعتبر مصدرا أساسيا للأحماض الدهنية أوميغا-3 ، التي تخفض مستوى الدهون الثلاثية وتؤثر إيجابيا في الأوعية الدموية، بلإضافة إلى ذلك هي بديل ممتاز للحوم.

