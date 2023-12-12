صحفي يمني يؤكد استمرار اختطاف طفله من قبل قيادي حوثي ويطالب بتدخل حكومي لإنقاذه

أكد صحفي يمني، استمرار قيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية، استمرار احتجاز طفله الذي لم يتجاوز عمره سبع سنوات منذ عدة أشهر، ووضعه كرهينة لمحاولة الضغط عليه للعودة إلى مناطق سيطرة المليشيا، مطالبا بتدخل حكومي لإنقاذه.



وقال الصحفي المحرر من معتقلات مليشيا الحوثي "محمد عبدالقادري"، إن قيادات حوثية لاتزال تختطف طفله (عبدالله ـ 7 سنوات) كرهينة بهدف الضغط عليه للعودة من عدن إلى مناطق سيطرة الحوثي.



وحمّل الصحفي القادري، في تدوينة له على منصة "إكس"، مليشيا الحوثي مسؤولية سلامة طفله، مطالبا الحكومة الشرعية بالتدخل والعمل على الإفراج عنه.



وكان الصحفي "القادري" قد كشف مطلع سبتمبر الماضي، قيام قيادي حوثي يُدعى (رشاد الشبيبي) باختطاف زوجته وابنه (7 سنوات) واحتجازهما في منزله للضغط عليه بالعودة من عدن إلى اب والوقوف مع الحوثيين.



وأضاف أن الشبيبي هو شيخ بني شبيب في حبيش بمحافظة إب وجرى تعيينه عضوا مجلس الشورى التابع للمليشيا وهو ابن عم زوجته.



وكان الصحفي القادري قد غادر إلى عدن بعد الإفراج عنه من سجون المليشيا بمحافظة إب التي تعرض فيها لصنوف من التعذيب على خلفية آرائه المعارضة للحوثيين التعذيب.

