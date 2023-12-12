شكرا لبحثكم عن خبر الحمد يتجاوز الحد المعقول في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهد سعر الكيلو الثمد، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا مفاجئًا في عموم أسواق العاصمة المؤقتة عدن.

وقال مواطنون إن سعر الكيلو الثمد شهد ارتفاعًا جنونيًا حيث بلغ سعر الكيلو الواحد بـ 10000 آلاف ريال بعد أن كان يُباع خلال أيام بـ 6000 الآف ريال.

وعبر المواطنون عن غضبهم واستيائهم الشديدين جراء الارتفاع الجنوني المستمر في مختلف أسعار الأسماك.

وتسبب هذا الارتفاع في عزوف غالبية كبيرة من المواطنين عن الشراء لعدم قدرتهم دفع مبلغ كهذا.