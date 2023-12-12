شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن للرجال فقط.. إذا تناولت 2 فنجان من القهوة يومياً هذا ما يحدث لأهم عضو في جسمك ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حتاج معظم الناس إلى الكافيين أو القهوة ليتمكنوا من قضاء يومهم، لكن هل تنتقل تأثيرات هذا المشروب اليومي إلى العلاقة الحميمية، في بعض الأحيان، قد يعاني الرجال من صعوبة في الانتصاب، عادةً ما تكون هذه مشكلة مؤقتة يمكن حلها، سنتعرف خلال هذا المقال إلى تأثيرالقهوة على الانتصاب. هل هناك تأثير للقهوة على الانتصاب؟ وجدت إحدى الدراسات الحديثة أن الرجال الذين يشربون نحو 170-375 (قرابة كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا) ملليجرامًا من الكافيين يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بالضعف الجنسي من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد نتائج هذه الدراسة.

يقترح بعض الخبراء أن الكافيين بالقهوة يؤدي إلى استرخاء العضلات الملساء الكهفية، ومن ثم المساعدة في حالة الضعف الجنسي، علاوة على ذلك، فإن القهوة غنية بالبوليفينول الملائم للانتصاب، ويمكن أن تزيد من تركيزات هرمون التستوستيرون، مما يعزز تدفق الدم إلى القضيب. وفي ما يلي بعض الأطعمة التي قد تساعدك على تخطي هذه المشكلة بحسب ما ذكره موقع "سوبرماما". أطعمة تقوي الانتصاب إضافة هذه الأطعمة الصحية في النظام الغذائي اليومي قد تساعدك على علاج ضعف الانتصاب: السبانخ: مصدر جيد لحمض الفوليك الذي قد يساعد على منع ضعف الانتصاب، تحتوي السبانخ على المغنيسيوم الذي ثبت أنه يعزز هرمون التستوستيرون. الشوفان: تعمل الأحماض الأمينية الموجودة في الشوفان على استرخاء الأوعية الدموية ويمكن أن تساعد على علاج ضعف الانتصاب. البطيخ: تحتوي هذه الفاكهة الحلوة والمنعشة على مركب يمكن أن يكون له تأثيرات مشابهة لأدوية ضعف الانتصاب على الأوعية الدموية. الشوكولاتة الداكنة: الشوكولاتة غنية بالفلافانول والمغذيات النباتية التي يمكن أن تزيد من تدفق الدم، كما أنها تساعد الجسم على إنتاج مزيد من أكسيد النيتريك، والذي يمكن أن يساعد على الانتصاب وهو موجود في عديد من أدوية الضعف الجنسي.

الثوم: الثوم في النظام الغذائي قد يساعد في الحفاظ على صحة الشرايين مع تقدم الرجل في العمر. الفلفل: المواد الموجودة في الفلفل الحار وغيرها من الفلفل تعزز الشرايين، وهذا يساعد على تدفق الدم إلى القلب والأعضاء الأخرى، بما في ذلك القضيب، يمكن أن يساعد الفلفل الحار أيضًا على خفض ضغط الدم والكوليسترول ومنع تجلط الدم. المحار: قد يزيد المحار من مستويات هرمون التستوستيرون، ويمكن أن يساعد ذلك في الدافع الجنسي، كما أنه مليء بالزنك، وهو عنصر غذائي يحتاج إليه جسمك، ولكن يجب التأكد من أنه مطبوخ جيدًا.

المكسرات: يحتوي الجوز على كثير من الأرجينين، وهو حمض أميني يستخدمه جسمك لصنع أكسيد النيتريك، كما أنه مصادر جيدة لفيتامين "هـ" وحمض الفوليك والألياف، ومع ذلك لا تضيفي أكثر من حفنات صغيرة إلى نظامك الغذائي اليومي، المكسرات غنية بالسعرات الحرارية. إليكِ مزيد من الأطعمة الأخرى التي قد تساعد على تحسين ضعف الانتصاب: - الخضراوات مثل اللفت والجزر. الفواكه مثل التفاح والموز والعنب. - البذور مثل اللوز والجوز وبذور عباد الشمس. البقوليات مثل الفول والعدس والفول السوداني. - البطاطس والبطاطا.

- الدجاج والديك الرومي. - البيض. - منتجات الألبان مثل الجبن والزبادي اليوناني. - الدهون الصحية مثل زيت الزيتون البكر والأفوكادو.

المصدر: موقع سوبرماما .