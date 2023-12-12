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الأخبار يمنية جديدة تصل مطار عدن يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسيةالأخباريمنية جديدة تصل مطار عدن يمنية جديدة تصل مطار عدن الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 06:57 مساءً عاجل | وصول طائرة اليمنية الجديدة مملكة سباء ايرباص 320 A إلى مطار عدن الدولي تفاصيل اوفى لاحقًا . روابط ذات علاقة نائب محافظ عدن يزور كلية الإعلام ويلتقي عميدها رئيس التيار الوطني للتصحيح والبناء والوفد المرافق له يزورون شركة مصافي عدن ويلتقون قيادتها ويطالبون باعادة تشغيلها النتائج الأولية لانقلاب العسكري في عدن نحّالو اليمن.. من مرارة الحرب إلى صدمات المناخ المزيد في الأخبار الثمد يتجاوز الحد المعقول في عدن شهد سعر الكيلو الثمد، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا مفاجئًا في عموم أسواق العاصمة المؤقتة عدن. وقال مواطنون إن سعر الكيلو الثمد شهد ارتفاعًا جنونيًا حيث بلغ

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