مسؤول حقوقي: مليشيا الحوثي تستعد لإعدام ثلاثة معلمين مختطفين في سجونها منذ تسع سنوات

قال مسؤول حقوقي، اليوم الثلاثاء، إن مليشيا الحوثي الإرهابية تستعد لإعدام ثلاثة معلمين بعد تسع سنوات من التعذيب والإخفاء في سجونها.



وأضاف مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة، فهمي الزبيري، أن ثلاثة معلمين مختطفين يواجهون خطر قرارات الإعدام الحوثية بعد اختطافهم وتغييبهم تسع سنوات وتعرضهم للتعذيب في سجونها.



وأوضح في بيان مقتضب على منصة "إكس" رصدها محرر "يمن شباب نت"، إن المختطفين الثلاثة هم (صغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي، وإسماعيل أبو الغيث).



وأشار الزبيري إلى أن المليشيا تستغل انشغال العالم بأحداث غزة لتصفية خصومها، في انتهاك للقوانين الدولية.



واختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية المعلمين الثلاثة وهم من أبناء محافظة المحويت، في يوليو وسبتمبر 2015م، ومارست بحقهم صنوف أنواع التعذيب، وفق ماذكرت مصادر حقوقية، قبل أن تصدر بحقهم أوامر إعدام عبر المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، في 31 ديسمبر 2022م، على ذمة تهم كيدية من بينها التعاون والتخابر مع ما تُسميه العدوان، في إشارة إلى التحالف بقيادة السعودية.



يأتي ذلك بعد أيام من إصدار المليشيا قراراً بإعدام الناشطة فاطمة صالح محمد العرولي، بعد (15) شهراً من اختطافها واخفائها قسراً.



