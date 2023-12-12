واشنطن بوست: الولايات المتحدة تبحث عن شركاء لحماية السفن بعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر (ترجمة خاصة)

المنامة - ياسر ابراهيم - تحاول الولايات المتحدة احتواء انتشار الحرب الإسرائيلية في غزة، وتحث حلفائها على توسيع قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات لمعالجة الارتفاع المقلق في الهجمات على السفن التجارية المسافرة بالقرب من اليمن والتي شكلت تهديدًا كبيرًا للشحن العالمي.



ويقول البيت الأبيض إنه "رد طبيعي" بعد أن أطلق الحوثيون، وهم جماعة يمنية مسلحة متحالفة مع إيران، صواريخ وطائرات بدون طيار باتجاه واحد على عدة سفن واختطفوا واحدة على الأقل في الأسابيع الأخيرة.



لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة وشركاؤها سيكونون قادرين على ردع الحوثيين أو إخماد مطالب إسرائيل باتخاذ إجراء قوي. إذ أن إجراءات مثل الضربات العسكرية أو تصنيف الحوثيين كإرهابيين يمكن أن تؤدي إلى تعقيد الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والولايات المتحدة وآخرون لإنهاء الحرب الأهلية الكارثية في اليمن.



وسلطت هجمات الحوثيين الضوء على الغضب الأوسع في أنحاء الشرق الأوسط بشأن الهجوم الإسرائيلي على غزة . وقد سوت الحملة الأحياء بالأرض، وقتلت حوالي 18 ألف شخص وتسببت في كارثة إنسانية، مما أدى إلى موجة من الهجمات الانتقامية على المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.



وقال مسؤول كبير في الإدارة الامريكية تحدث مثل آخرين بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة مداولات الحكومة، إن خطة إدارة بايدن هي توسيع قوة المهام المشتركة 153، وهي وحدة عسكرية تركز على البحر الأحمر وخليج عدن. حيث أنها جزء من القوات البحرية المشتركة، وهي مجموعة تضم 39 دولة عضوًا ومقرها البحرين.



يتولى قيادة فرقة العمل CTF-153 ضابط في البحرية الأمريكية ولكن المسؤولية تتغير. وأشرف عليها قائد مصري سابقا. وتقدم الوحدة تقاريرها إلى قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، نائب الأدميرال براد كوبر، والمقيم أيضًا في البحرين.



وقال مسؤول دفاعي أمريكي مطلع على هذه القضية إن العديد من الدول لديها مصلحة في منع تعطيل الشحن التجاري عبر هذا الجزء من العالم، وهي نقطة أكدها مسؤولو الإدارة للدول الأخرى مع تقدم المحادثات.



ووصف المسؤول الجهود بأنها "طموحة" في معظمها، مع جدول زمني غير واضح حتى الآن حيث يقوم الحلفاء والشركاء بتقييم كيفية مشاركتهم. وقد شكك المسؤول الكبير في الإدارة في هذا التوصيف، قائلاً إن المناقشات نشطة.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين في البيت الأبيض يوم الخميس: “إن تركيزنا هو ضمان وجود أصول عسكرية كافية لردع تهديدات الحوثيين للتجارة البحرية في البحر الأحمر وفي المياه المحيطة به”.



ولم يحدد أيًا من الدول الأخرى "ذات التفكير المماثل". وقال البنتاغون يوم الخميس إن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان “لمناقشة تهديدات الحوثيين لحرية الملاحة في البحر الأحمر”.



وقد أجرى الجنرال تشارلز براون جونيور، رئيس هيئة الأركان المشتركة، محادثة مماثلة مع نظيره الفرنسي، وفي يوم السبت أسقطت سفينة فرنسية طائرتين بدون طيار يُزعم أنه تم إطلاقهما من اليمن.



وقال ميك مولروي، مسؤول البنتاغون خلال إدارة ترامب والذي يتمتع بخبرة واسعة في الشرق الأوسط، إن استخدام قوة أمن بحرية لحماية الممرات المائية في المنطقة فكرة جيدة. لكن العثور على عدد كافٍ من السفن لتنفيذ المهمة بفعالية قد يمثل تحديًا، حسب تقديره.



وقال: "يمكن للولايات المتحدة أن تفعل الكثير من ذلك، لكنها قد تحتاج إلى نقل السفن من مناطق أخرى".



ويقول محللون إن علاقات إيران بالحوثيين تعززت على مدار الصراع، حيث أصبحت طهران مصدرا حاسما للأسلحة والتمويل للمسلحين.



وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني، اختطف الحوثيون سفينة تجارية ، "جالاكسي ليدر"، في البحر الأحمر واحتجزوا 25 من أفراد طاقمها كرهائن.



وبعد أسبوع، استجابت المدمرة الأمريكية يو إس إس ماسون، وهي مدمرة أخرى تابعة للبحرية، لنداء استغاثة في خليج عدن من السفينة التجارية إم/في سنترال بارك، حيث حاول خمسة رجال مسلحين الاستيلاء على السفينة ، حسبما قال المسؤولون. تم القبض عليهم من قبل أفراد أمريكيين.



وقال مسؤولون في البنتاغون إنهم يعتقدون أن الرجال صوماليون، لكنهم لم يوضحوا ما إذا كان هذا هو الحال أم لا. وقال مسؤولو دفاع إنه بعد ساعات، تم إطلاق صاروخ باليستي واحد على الأقل من اليمن باتجاه ميسون وسنترال بارك.



وقال مسؤولون دفاعيون إن المدمرة كارني أسقطت طائرة بدون طيار انطلقت من اليمن في 29 نوفمبر/تشرين الثاني بينما كانت متجهة إلى السفينة الحربية، رغم أنه لم يكن من الواضح كيف سيتم استخدام الطائرة بدون طيار.



وفي وقت سابق من الشهر الجاري، شنت قوات الحوثيين أربع هجمات على ثلاث سفن تجارية في البحر الأحمر. وقال مسؤولو الدفاع إن الصواريخ الباليستية أصابت بعض السفن.



وقال محللون إنه يبدو أن الحوثيين قد حسبوا أن هناك فوائد أكثر من المخاطر المرتبطة بهجماتهم، حيث يتخذون موقفًا يتردد صداه مع المشاعر المؤيدة للفلسطينيين في اليمن بشكل كبير، ويعزز مكانة الحركة والاعتراف بها في المنطقة، بما في ذلك بين الدول الأخرى. الجماعات المدعومة من إيران.



ومن بين هذه الجماعات، ربما يكون الحوثيون هم الأقل تقييدًا، حيث ليس لديهم شركاء سياسيين للرد عليهم، أو أي قوة عسكرية منافسة.



وقال مصطفى نعمان، المحلل والكاتب والدبلوماسي السابق اليمني، في مؤتمر صحفي في تشاتام هاوس حول اليمن يوم الجمعة: "لا يواجهون الكثير من الضغط في الداخل". وقال: "أعتقد أنهم يحلمون بأن يهاجمهم الأمريكيون أو الإسرائيليون، لأن ذلك سيحولهم إلى قوة "مقاومة" حقيقية".



يمكن لهجمات الحوثيين – وأي رد عليها من الولايات المتحدة وحلفائها – أن تساعد أيضًا في تهدئة الشكاوى المحلية التي يواجهها الحوثيون بسبب فشلهم في تقديم الخدمات والمزايا الأخرى للشعب.



وقال: "في الحرب، لا يطلب الناس أي شيء". الحوثيون “بإمكانهم أن يفعلوا ما يريدون”.



وقال غريغوري د. جونسن، وهو زميل غير مقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، إن الوضع ترك للولايات المتحدة خيارات محدودة. وأضاف أن إدارة ترامب صنفت الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، لكن إدارة بايدن تراجعت عن ذلك جزئيا لأنه كان سيحد من القدرة على تخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن.



وأضاف، "إنهم ليسوا دولة قومية تمامًا. انهم ليسوا جماعة إرهابية تمامًا". "إنهم نوع من هذا الخليط الهجين. من الواضح أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من الانجرار إلى أي نوع من الصراع العسكري، ولكن إذا لم تفعل الولايات المتحدة أي شيء، فمن المرجح أن يستمر الحوثيون في التصعيد، كما فعلوا خلال الشهرين الماضيين.



وردا على سؤال يوم الخميس عما إذا كان بايدن يعيد النظر في رفع الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية، قال كيربي: "سنراجع هذا القرار".



وقال فارع المسلمي الزميل الباحث في تشاتام هاوس والذي يركز على اليمن والخليج العربي إن المملكة العربية السعودية – خصم الحوثيين طوال الحرب الأهلية – هي من المفارقة واحدة من الدول القليلة التي قد يكون لها نفوذ عليهم، حيث يتفاوض الطرفان على شروط وقف إطلاق النار الذي يريده الطرفان بشدة.



لكن ربما كان السعوديون هم الطرف الأكثر يأساً، حيث أرادوا تخليص أنفسهم من حرب أضرت بسمعة البلاد الدولية، وهددت أجندتها المحلية الطموحة ولم تحقق أياً من النتائج المرجوة، بما في ذلك تدمير أو حتى إضعاف الحوثيين.



وقال المسلمي في إشارة إلى الحوثيين: “إنهم واثقون تماماً من أنه بغض النظر عن مدى التصعيد، فإن ذلك لن يضر بترتيباتهم مع السعوديين”.



المصدر: واشنطن بوست –ترجمة يمن شباب نت

