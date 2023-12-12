الغارديان: أميركا تحذر من أن خطة السلام اليمنية معرضة للخطر بسبب هجمات الحوثيين على سفن الشحن

المنامة - ياسر ابراهيم - حذرت الولايات المتحدة المتمردين الحوثيين من أن خطة السلام في اليمن التي تم التفاوض عليها مع المملكة العربية السعودية وتم تسليمها إلى مبعوث السلام التابع للأمم المتحدة ستفشل إذا استمرت الهجمات على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن، وفق صحيفة الغارديان البريطانية.



وقالت وزارة الدفاع الفرنسية يوم الثلاثاء إن الفرقاطة الفرنسية لانغدوك، اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار كانت تهدد ناقلة النفط النرويجية ستريندا في هجوم جوي متطور انطلق من اليمن مساء الاثنين.



وقالت الوزارة إن الهجوم تسبب في نشوب حريق على متن الناقلة التي كانت تبحر رافعة العلم النرويجي. ويعتقد أن صاروخين أطلقا أحدهما من ميناء الحديدة والآخر من الحوبان شرق تعز.



وتحاول الولايات المتحدة على عجالة تنظيم قوة حماية بحرية أكبر تتمركز خارج البحرين لمنع إغلاق أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم، وبالتالي إصابة الاقتصاد العالمي بالشلل.



ويجري تيم ليندركينغ، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، الذي سافر مؤخرًا إلى الدوحة لإجراء محادثات مع أعضاء الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، مشاورات مع المملكة العربية السعودية وواشنطن بشأن رد الغرب.



وهناك ضغوط في الكونجرس لتصنيف الحوثيين المدعومين من إيران – الذين تورطوا في سنوات من الحرب الأهلية في اليمن مع القوات المدعومة من السعودية – كمنظمة إرهابية أجنبية.



وقال دبلوماسيون إن التصنيف سيعطل بدء المرحلة الأولى من خطة السلام المكونة من ثلاث مراحل والتي تم التفاوض عليها بين السعودية والحوثيين.



ويقول دبلوماسيون إنه إذا تم تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، فسيتم حظر الأموال التي كان من المقرر وضعها في البنوك لدفع رواتب الموظفين المدنيين، وهو مطلب رئيسي للحوثيين في المرحلة الأولى من خطة السلام. وبالمثل، فإن الافتتاح المخطط لأي موانئ بحرية أو مطارات لن يكون ممكناً، وبالتالي إبقاء الاقتصاد اليمني في حالة خراب.



ومن الواضح أن الدبلوماسيين الأميركيين يأملون في أن تؤدي التحذيرات الموجهة إلى الحوثيين بأنهم يعرضون للخطر بشكل متهور وخطير فرصة التفاوض الشاق لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن التي دامت تسع سنوات، إلى إقناع مقاتلي الجماعة بالكف عن الهجمات على الشحن البحري.



وتتطلع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى إنهاء الحرب الأهلية اليمنية، وتعتقدان أنه تم التوصل إلى أساس للقيام بذلك في الرياض يمكن أن يرضي الأطراف الرئيسية، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تدعمه الإمارات العربية المتحدة.



ولا تزال تفاصيل خطة السلام التي تم تسليمها إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرج، طي الكتمان. ومن المتوقع أنه إذا وافقت جميع الأطراف على مبادئها العامة، بما في ذلك الانسحاب التدريجي للقوات الأجنبية، فسيتم عقد حفل توقيع رسمي تحضره الأطراف وتشهده القوى الأجنبية.



وكانت هناك هدنة غير معلنة في اليمن منذ ما يقرب من عامين بين الحوثيين ومجلس القيادة المؤقت، وهو تحالف من الأحزاب المعارضة للجماعة.



ويقول مسؤولون غربيون إنه لا توجد أجندة خفية لإفساد خطة السلام المكونة من ثلاث مراحل، بل مجرد اعتراف بأنه قد يكون من المستحيل سياسيا وقف المطالب المتزايدة في مجلس الشيوخ الأمريكي بتصنيف الحوثيين كإرهابيين مع استمرار هذه الهجمات.



والولايات المتحدة واضحة في أن الحوثيين يحصلون على الدعم المادي والسياسي من إيران، على الرغم من أن القرارات العملياتية الفردية يتم اتخاذها بشكل مستقل.



كما تحدث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع وزير الخارجية الصيني يوم الخميس الماضي لحثه على الانضمام إلى قوة العمل المتعددة الجنسيات لحماية الشحن في البحر الأحمر وخاصة باب المندب. ويقول بلينكن إن الصين، مع إيمانها بحرية الملاحة والاعتماد على البحر الأحمر في تجارتها البحرية، يجب أن تقدم إما طاقمًا أو سفينة لقوة الحماية المتعددة الجنسيات. وسيمثل هذا مثالا نادرا للتعاون البحري الصيني الأمريكي.



ولا تعتقد الولايات المتحدة أن أيًا من سفنها قد تم استهدافها حتى الآن على الرغم من سقوط صاروخ كروز على بعد 10 أميال بحرية من سفينة أمريكية، مما يكشف المخاطر التي تهدد الشحن من قبل الحوثيين.

المصدر: الغارديان - ترجمة: يمن شباب نت