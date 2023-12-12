وفاة وزير الاتصالات الدكتور نجيب العوج بنوبة قلبية مفاجئة في الإمارات

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي اليوم الثلاثاء، وزير الاتصالات في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا الدكتور نجيب العوج، في ظروف غامضة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت مصادر إعلامية إن الدكتور العوج الذي ينتمي لمحافظة إب، توفي بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجئة في دولة الإمارات.

ونعى وزير الإعلام معمر الإرياني وفاة الوزير العوج، الذي قال إن المنيّة وافته وهو في أوج عطائه بعد مسيرة حافلة بالعمل والانجاز والعطاء والنضال في خدمة الوطن.

وأكد، أن اليمن فقدت في هذا اليوم المؤلم سياسياً محنكاً واقتصادياً متمرساً وادارياً ناجحا، ترك بصمات مضيئة واسهامات جليلة وذكرى عطره في مختلف المواقع القيادية التي شغلها، وسيبقى مثالاً يحتذى به في التفاني والإخلاص في أداء الواجب الوطني.

وأشار إلى أن المرحوم الدكتور نجيب العوج من الرجال الصادقين والمخلصين، الذين أفنوا حياتهم في خدمة وطنهم، بكفاءة واقتدار، وتقلد العديد من المناصب القيادية في الدولة، وكان آخرها وزيرا للإتصالات وتقنية المعلومات منذ ديسمبر 2020-حتى وفاته.

وتقلد العوج منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي من نوفمبر 2018– ديسمبر 2020، ومحافظ اليمن لدى البنك الدولي، ومحافظ اليمن لدى الصندوق العربي، ومحافظ اليمن لدى البنك الإسلامي للتنمية، وعضو المجلس الاقتصادي الاعلى، وعضو اللجنة العليا لتسويق النفط الخام.

كما عمل العوج، مديراً تنفيذياً لشركة النفط اليمنية 2015-2018، ومديراً تنفيذياً لشركة مصافي عدن 2010-2015، ونائب المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز 2003-2010.