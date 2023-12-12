الداخلية تعلن إلقاء القبض على شبكة إرهابية في أبين وضبط مصنع للخمور في المهرة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن تمكن الأجهزة الأمنية في محافظتي أبين والمهرة، من ضبط شبكة إرهابية كانت تخطط لعمليات اغتيال تستهدف المسؤولين في أبين، ومصنع لإعداد وتصنيع الخمور في المهرة.

جاء ذلك في خبرين منفصلين نشرهما مركز الإعلام الأمني التابع للوزارة على شبكة الإنترنت.

وقال المركز، إن شرطة محافظة أبين ألقت القبض على شبكة إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف عددا من المسؤولين في السلطة المحلية بالمحافظة.

وحسب المركز، فقد عقد مدير عام شرطة محافظة أبين العميد أبو مشعل الكازمي اليوم الثلاثاء مؤتمرًا صحفيًا بشأن القبض على هذه الخلية الارهابية.

وأكد الكازمي، أن "اعترافات أفراد الشبكة سيتم نشرها في وقت لاحق، واستمرار جهود محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مديريات محافظة أبين".

واستعرض الكازمي "إنجازات الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية، حيث بلغت عدد القضايا الجنائية 636 قضية، ضبطت الأجهزة الأمنية منها أكثر من 500 قضية راح ضحيتها 150 قتيلا خلال الفترة الماضية"، وفقا للمركز الإعلامي.

وفي محافظة المهرة، ذكر المركز الإعلامي أن أجهزة الأمن "تمكنت من ضبط مصنع خمور بلدي، مع كمية من الخمور الجاهزة وثلاثة أشخاص متلبسين بصناعة الخمور".

وأوضح المركز أن العملية تمت وفقا لتحريات والبحث، وبعد استخراج أمر تفتيش من النيابة العامة، مشيرا إلى ضبط أمن المهرة "3 أشخاص متلبسين بصناعة الخمور البلدي مع أدوات صنع الخمر، عبارة عن قدور ضغط مع أنابيب بلاستيكية وشوله وأسطوانة غاز، بالإضافة إلى 9 جوالين سعة 20 لتراً (دباب) مليئة بالخمر البلدي".

وتتراوح أعمار المتهمين المضبوطين بين 24-26 عاما، ويسكنون منطقة إسكان الجيش في الغيضة في أحد المساكن، اثنان منهم من أبناء يافع والثالث من أبناء عدن، وجميعهم من مستوى التعليم الابتدائي، ويعملون في أعمال خاصة، وقد حجزهم مع المضبوطات على ذمة القضية لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالتهم النيابة، وفقا لإعلام الداخلية.