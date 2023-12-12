اليمن.. مصدر مسؤول بوزارة الدفاع ينفي المشاركة في تحالف بحري جديد لحماية الملاحة الدولية

المنامة - ياسر ابراهيم - نفى مصدر مسؤول بوزارة الدفاع اليمنية، الأنباء المتداولة التي تحدثت عن مشاركة الحكومة اليمنية في تحالف دولي جديد؛ لحماية خطوط الملاحة البحرية التي تتعرض لاعتداءات ارهابية من قبل المليشيات الحوثية بدعم من النظام الايراني.

وحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فقد أوضح المصدر، أن دراسة قرارات سيادية من هذا النوع هي من المهام والاختصاصات الحصرية بالمؤسسات والسلطات العليا للدولة.

وأكد المصدر، أهمية دعم قدرات الحكومة اليمنية، وأجهزتها المعنية بحماية المياه الاقليمية لردع تهديدات المليشيات الحوثية، واحتواء تداعياتها الكارثية على حرية الملاحة الدولية، والاوضاع الانسانية في اليمن، والسلم والامن الدوليين.

وجدد المصدر، تحذير المليشيات الحوثية من مغبة مغامراتها الطائشة بالمصالح الوطنية، ومخاطر عسكرة المياه الاقليمية اليمنية، وتحويلها الى مسرح لصراع دولي اوسع.

وأكد المصدر، موقف الجمهورية اليمنية المبدئي والثابت الى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن النفس واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.