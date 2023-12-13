وكالة: المجلس الرئاسي اليمني تسلم مسودة خارطة طريق للحل من المبعوث الأممي

قالت مصادر يمنية، الثلاثاء، إن المجلس الرئاسي اليمني تسلم من المبعوث الأممي إلى اليمن مسودة خارطة طريق للحل في اليمن.



وأوضح مصدران يمنيان متطابقان، أحدهما في المجلس الرئاسي وآخر دبلوماسي لوكالة أنباء (شينخوا)، أن المجلس الرئاسي تسلم من المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مسودة خارطة طريق تتضمن ثلاث مراحل للحل في اليمن.



وأكد المصدران أن المجلس الرئاسي يدرس حاليا المسودة، وأنه سيعقد خلال الساعات القادمة اجتماعا مع الحكومة وهيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى لمناقشة بعض الملاحظات النهائية على مسودة خارطة الطريق قبيل إعادة تسليمها للمبعوث الأممي.



وقال المصدران إن مسودة خارطة الطريق التي تسلمها المجلس الرئاسي تتضمن ثلاث مراحل للحل في اليمن، تبدأ المرحلة الأولى والتي حددت بفترة زمنية ستة أشهر، بتثبيت وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد والهجمات العابرة للحدود، وتبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة والحوثيين.



كما تتضمن المرحلة الأولى، تسليم مرتبات الموظفين والمنقطعة منذ عدة سنوات، ورفع القيود عن مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة (المطار والميناء خاضعين لسيطرة الحوثيين) وتشكيل لجان لفتح الطرقات الرئيسة المغلقة بسبب الحرب ولجان اقتصادية ولجان سياسية.



ووفقا للمصدرين، فأن المرحلة الثانية من المسودة تتضمن إجراء مفاوضات سياسية بين الحكومة والحوثيين، وصولا إلى المرحلة الثالثة والتي تتضمن الاتفاق على شكل الدولة اليمنية.



وأشار المصدران إلى أن المجلس الرئاسي يتوقع أن يسلم ملاحظاته على المسودة خلال الأيام القادمة تمهيدا لإعلان المبعوث الأممي إلى اليمن موعد توقيع الاتفاق بين الجانبين.



وتخوض جماعة الحوثي والحكومة اليمنية نزاعا داميا منذ أواخر 2014، عندما اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني، وتعثرت خلال السنوات الماضية جهود دولية واقليمية لوضع حد لهذا النزاع الذي خلف "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.



المصدر: شينخوا

