شكرا لقرائتكم خبر عن لن تُصدق ماسيحدث لك إذا وضعت "ملعقة فازلين" على الشعر قبل الاستحمام؟؟.. تعرف على النتيجة المذهلة بنفسك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لن تُصدق ماسيحدث لك إذا وضعت "ملعقة فازلين" على الشعر قبل الاستحمام؟؟.. تعرف على النتيجة المذهلة بنفسك

تسعى جميع النساء للحصول على شعر ناعم خالى من التقصف و الهيشان ويعتبر يستخلص مرطب قوي للشعر، ويعمل على تطويل ولمعان وزيادة كثافة الشعر، وذلك عن طريق منع التقصف و التكسير للبصيلات وخاصة الأطراف، ويجب أن تتناسب كمية الفازلين مع طول الشعر، وأثبتت التجارب بفاعليته مع جميع أنواع الشعر وخاصة الشعر الجاف، ولكن قد يحتاج لبعض الإضافات كزيت الأرجان أو جوز الهند أو الخروع ليعطي نتيجة مرضية في فترة بسيطة و ليعيد الحيوية لفروة الرأس ولمعرفة طريق استخدام الفازلين يجب متابعة التقرير التالى.

فوائد الفازلين للشعر هناك فوائد كثيرة الفازلين وطرق أكثر لاستخدامه لتحصيل أعلى فائدة ومن ضمن فوائده:-

التخلص من مشكلة التقصف عن طريق وضع كمية كافية من الفازلين على الأطراف لمدة ساعتين على الاقل.

عند وضع الفازلين على الشعر لمدة لا تترواح الربع ساعة على طول الشعر يعطي لمعانا جذابا وحيوية ترغب بها كل امرأة.

يعمل على تحسين عمل البصيلة وبالتالي زيادة النمو والكثافة.

يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الرأس مما يزيد من قوة وصلابة الشعرة.

ومن الفوائد التي تبحث عنها العديد من السيدات خاصة للأطفال وهى خاصية منع التشابك.

يساهم بشكل كبير في زيادة طول الشعر.

يستخدم لترطيب الرموش والحواجب وزيادة طول الرموش وظهورها بمظهر متناسق.

يحمي من الضرر الناتج عن السشوار وذلك بوضعه قبل الاستخدام.

طريقة استخدام الفازلين لتطويل الشعر هناك عدة طرق يكون الفازلين المكون الرئيسي فيها لزيادة طول الشعر أهمها:

يتم تدليك فروة الشعر بالفازلين وثم يتم لف الشعر ووضع كيس بلاستك على الشعر ويترك لمدة ليلة كاملة، ثم يتم غسل الشعر فى الصباح بالماء الفاتر و الشامبو المناسب، وفي حال كانت البشرة دهنية يضاف بعض من بيكربونات الصوديوم أثناء الغسيل، حيث تساعد في التخلص من الدهون الزائدة في فروة الرأس.

يمكن استخدام نفس الطريقة ولكن مع وضع الفازلين في حمام ماء ساخن حتى تمام الذوبان، وإضافة بعض الملاعق من زيت الأرجان أو الخروع .

استخدام الفازلين فى إنبات الشعر وتطويله.

يتم استخدام ثلاث ملاعق من الفازلين مع أربع فصوص ثوم مهروس جيداً، و يتم مزج الخليط جيداً، ثم يتم فرد الخليط على الرأس بالكامل لمدة لا تزيد عن ساعة، ثم يتم غسل الشعر جيداً بالشامبو للتخلص من بقايا الثوم و رائحته الكريهة.

المصدر: thaqfny