الحديدة.. سكان منطقة "الحيمة" يطالبون البعثة الأممية بحمايتهم من جرائم الحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - طالب سكان ونازحو منطقة الحمية بمديرية التحيتا، جنوبي الحديدة (غرب اليمن)، البعثة الأممية بحمايتهم من جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية.

جاء ذلك خلال لقائهم مدير مكتب بعثة أونمها في المخا محمد اسماعيل خان، ومعه مدير مكتب الأوتشا في الساحل الغربي سانتوس ازيكو، أمس الثلاثاء، حسب إعلام السلطة المحلية.

وقال مكتب الإعلام في المحافظة، إن الوفد الأممي قاما رفقة وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، بزيارة ميدانية إلى منطقة الحيمة الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية في مديرية التحيتا.



وأضاف أن الوفد التقى خلال الزيارة بعدد من المواطنين والنازحين، الذين طالبوا بسرعة حمايتهم من جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتوفير متطلبات واحتياجات الحياة من المواد الإغاثية والايوائية والطبية.



وكان الوفد الأممي قد التقى "القديمي" في مقر السلطة المحلية في الخوخة، واستمع منه شرحا مفصلا لمعاناة المواطنين والنازحين في منطقة الحيمة.



وأشار القديمي خلال اللقاء، إلى الهجمات الحوثية المستمرة التي تطال منازل الموطنين بالطيران المسير والتي تسببت بسقوط ضحايا بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى النقص الحاد في المواد الإغاثية والصحية والتعليمية وغيرها.

