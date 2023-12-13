شكرا لبحثكم عن خبر فضيحة بالوثائق .. هيئة الادوية سمحت بادخال شحنة تالفة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / خاص :

كشف الصحفي العدني عبدالرحمن انيس عن فضيحة مدوية تمثلت بسماح الهيئة العليا للادوية بدخول شحنة ادوية تالفة تزيد كميتها عن اربعين الف قارورة دواء تحت ذريعة ان مالك الشحنة سيحرزها في مخازنه.

وقال الصحفي عبدالرحمن انيس في منشور له على فيسبوك : (( في 14 نوفمبر 2020 وصلت شحنة ادوية مملوكة لشركة ( فارما بيديا ) للاستيراد الى ميناء عدن قادمة من باكستان ، وبعد ستة أشهر كاملة من بقاءها في الميناء ، وجه مدير عام الهيئة العليا للادوية الدكتور عبدالقادر البابكري ، خطابا في تاريخ 27 يونيو 2021 الى مدير جمرك ميناء عدن للحاويات يطلب فيها الافراج عن الشحنة وتحريز الكمية التي تحوي ستة اصناف دوائية في مخازن شركة فارما بيديا تحت اشراف الهيئة. "انظر الوثيقة رقم 2". )).

واضاف : (( تفقد ضباط شرطة المنطقة الحرة محتويات الشحنة ، وتم رفع تقرير بالملاحظات التالية :

1- الحاوية غير مبردة منذ وصولها الى ميناء عدن قبل ستة اشهر.

2- يوجد رطوبة على الكراتين.

3- يوجد نمل وبيوت العنكبوت بين باكتات الادوية.

كانت تلك الشحنة . "انظر الوثيقة رقم 1". )).

واشار الى ان الهيئة العليا للادوية رفضت ذلك ، وطلبت الافراج عن الشحنة على ان يتم تحريزها في مخازن الشركة المستوردة تحت اشرافها.

وتابع : في تاريخ 5 يوليو 2021 وجه العميد عبدالسلام العمري مدير عام شرطة المنطقة الحرة خطابا الى مدير عام الهيئة العليا للادوية بعدن ، كان مضمون المذكرة : (( نرجو منكم اعادة النظر في الافراج وامر التحريز فقد تغيرت الوان الاصناف الطبية جراء تعرضها لدرجة حرارة عالية )) "انظر الوثيقة رقم 3" ، لكن هيئة الادوية تصر على الافراج تحت ذريعة ان كمية الحاوية المقدرة بعشرات الاف الباكتات بين قوارير وامبولات واشرطة، ستحرز في مخازن الشركة المستوردة.

واشار الى انه اخيرا قرر مدير الجمرك تسليم الافراج لمندوب الهيئة العليا الادوية ، كاتبا في توجيهه ( على مسؤولية الهيئة العليا للادوية )."انظر الوثيقة رقم 2".

وتساءل انيس في ختام منشوره : (( ترى لماذا لا تتلف كمية ثبت بالدليل انها لم تعد صالحة للاستخدام الادمي ؟ وما الجدوى من مطالبة تاجر بتحريز عشرات الالاف من باكتات وقوارير الادوية في مخازن شركته ؟ وهل تم تحريزها فعلا ام بيعت في السوق ؟ .. أسئلة لا يعلم اجابتها الا الله في عرشه ثم مسؤولي الهيئة العليا للادوية في ارضه )).

*اسماء الاصناف في هذه الشحنة*

كانت اسماء اصناف الادوية التي اصرت هيئة الادوية على الافراج عنها كي تحرز في مخازن الشركة المستوردة كالتالي :

1- المضاد الحيوي لينزوليد ( اوكسازوليدينون مضاد حيوي للعدوى البكتيرية الخطرة ) كمية 5000 علبة.

2- دواء باراسيتامول ( 24 الف علبة ).

3- ليفوفلوكساسين ( يستخدم لعلاج العدوى البكتيرية التي لا يمكن علاجها بمضادات حيوية اخرى). ( 30 الف قارورة و 15 الف باكت ).

4- ميثيكوبال ( صنفين اقراص وامبولات ). ( 40 الف باكت). "انظر الوثيقة رقم 4".