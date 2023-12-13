شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رجيم تنظيف الجسم من السموم لمدة أسبوع ولماذا ينصح الأطباء بضرورة تناول الأرز الأبيض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هل تشعر بمزاج سيء دائماَ وبحزن غير مبرر؟ هل تعاني من الهالات السوداء والأرق المستمر والبشرة الشاحبة؟ انتبه فقد تكون تلك علامات أن الجسم بحاجة للتخلص من السموم، في تلك الحالة تحتاج إلى إتباع رجيم تنظيف الجسم من السموم لمدة أسبوع، فنمط الحياة غير المستقر، وسوء النظام الغذائي والعادات السيئة تؤدي إلى تراكم السموم في الجسم.رجيم تنظيف الجسم من السموم لمدة أسبوع

بغض النظر عن مدى كفاءة عمل الكبد والكلى والجهاز اللمفاوي، فإنهم في بعض الأحيان لا يستطيعون السيطرة الكاملة على السموم في الجسم، لذا عادة ما ينصح الأطباء بضرورة إتباع نظام غذائي صحي خلال هذا الأسبوع خالي تماماَ من السكر الأبيض والدقيق واللحوم المصنعة ومحاولة تناول الأطعمة في حالتها الطبيعية وطبخها في أضيق نطاق ممكن حتى لا تفقد قيمتها الغذائية.نظام تنظيف الجسم من السموم

يجب أن يكون أساس النظام الغذائي هو الأرز الأبيض، حيث يمكنك إضافة الخضروات النيئة أو الطازجة والمأكولات البحرية والمكسرات، وكذلك الفواكه، وبسبب محتواه العالي من البوتاسيوم، يزيل الأرز بفعالية السموم والملح الزائد من الجسم، ويمكن تناول جميع أنواع الأسماك والمأكولات البحرية ولكن يمنع الدجاج واللحوم، كما ينصح الأطباء بضرورة النوم في موعد أقصاه العاشرة مساء في ظلام دامس ولمدة 8 ساعات، كما يجب تناول الطعام خلال ثمان ساعات فقط من اليوم، وباقي اليوم يسمح فيه بالمشروبات الخالية من السكر..