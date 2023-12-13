شكرا لبحثكم عن خبر لحج .. تدشين تأهيل وإصلاح اول بئر في مزرعة كلية ناصر للعلوم الزراعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج .. انوار العبدلي

دشن صباح اليوم الاربعاء تأهيل وإصلاح أول بئر في مزرعة كلية ناصر للعلوم الزراعية بمدينة الحوطة بمحافظة لحج .

حيث قامت مؤسسة المياه والصرف الصحي بلحج برئاسة فيدل الصبيحي بالنزول ميدانيا والاطلاع على العمل في إعادة وتأهيل وإصلاح أول بئر داخل كلية الزراعة بحضور عميد الكلية د. مازن الكازمي .

د. مازن الكازمي أوضح بأن هذا العمل يأتي تحت رعاية ودعم وتوجيه من وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري ومحافظ لحج اللواء أحمد التركي وبعد متابعة حثيثه من قبل رئيس جامعة لحج د. احمد فضيل وإدارة كلية ناصر للعلوم الزراعية .

وقال الكازمي بأن هذه خطوة أولى نحو خطوات لإعادة تأهيل وإصلاح كافة آبار المزرعة التابعة للكلية البالغ عددها 3 آبار إلى جانب ذلك سيتم حفر 3 آبار جديدة ، وذلك لإحياء العمل الزراعي داخل الكلية ومنه يسند التجارب العملية للطلاب الدارسين بالكلية لمختلف المزروعات والاثمار التي تزرع على أرض لحج .

وقدم عميد الكلية د. الكازمي الشكر الجزيل لكل الجهات الداعمة التي تسعى لتذليل الصعوبات أمامنا حتى نتمكن أن نعيد كلية الزراعة بلحج إلى سابق عهدها من الكليات الرائدة بشبه الجزيرة العربية .