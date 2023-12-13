أنباء عدن ينشر خطة السلام اليمنية المسربة

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر مطلع عن ‏مسودة خارطة الطريق التي تسلمها مجلس القيادة الرئاسي من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ و تتضمن المسودة ثلاثة مراحل، تبدأ بالمرحلة الأولى وهي مرحلة بناء الثقة وتم تزمينها بفترة ستة أشهر. وأهم بنود المسودة بحسب المصدر: - وقف إطلاق النار بشكل دائم وشامل في أنحاء اليمن وكذا الهجمات العابرة للحدود. - صرف مرتبات موظفي القطاع العام (مدنيين وعسكريين). - الإفراج عن الأسرى والمعتقلين تحت قاعدة (الكل مقابل الكل). - رفع القيود عن الموانئ الجوية والبحرية. - ترتيبات بشأن توحيد العملة الوطنية وضمان حيادية البنك المركزي اليمني. - تشكيل لجان مشتركة من الحكومة والحوثيين بشأن فتح الطرقات الرئيسية المغلقة، ولجان اخرى اقتصادية وسياسية.

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