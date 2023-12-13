مأرب.. افتتاح مدينة سكنية لأسر نازحة في مخيم الجفينة بدعم كويتي

افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، ومعه مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين سيف مثنى، الأربعاء، قرية السلام السكنية الريفية للنازحين في مخيم الجفينة العليا جنوب غرب عاصمة المحافظة شمال شرقي اليمن.



وتضم القرية 58 وحدة سكنية بناء شعبي مع التشطيب والتأثيث بكلفة إجمالية بلغت 872 الف ريال سعودي، مقدمة من دولة الكويت ضمن حملة الكويت إلى جانبكم.



وعقب الافتتاح دشن الدكتور مفتاح ومثنى، عملية توزيع الوحدات السكنية في القرية التي نفذتها جمعية النور الخيرية بدعم وتمويل من دولة الكويت الشقيق، وإشراف جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية الكويتية.



حيث تم تسليم كل أسرة مستفيدة من النازحين ذوي الاحتياجات الخاصة والأكثر ضعفا، مفتاح وحدتها السكنية التي تضم غرفتين وحمام وصالة على مساحة 46 مترا مربعاً، متضمنةً كل وحدة كافة الأثاث المنزلي.



وثمن الوكيل مفتاح التدخلات الإنسانية الكويتية ووقوفها إلى جانب إخوانهم في اليمن في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة وتخفيف معاناة النازحين.



ولفت إلى أتنفيذ العديد من المشاريع المستدامة والتنموية الانسانية الى جانب المساعدات الطارئة التي تقدمها الكويت، وخاصة في جانب الايواء للنازحين والأشد ضعفا في المجتمع بمساكن أكثر استدامة ومقاومة لعوامل التغيرات المناخية.



من جهته اوضح مدير المشروع المهندس إبراهيم العامري، أن هذا المشروع يأتي إسهاماً من الأشقاء في دولة الكويت لتخفيف معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة من النازحين.



وأشار إلى أن المئات من الأشخاص سيستفيدون من المشروع وسيصبح لهم مسكن خاص لهم يجمع أفراد الأسرة ويخفف عنهم معاناة الإيجارات.

