اليابان تقدم 19 مليون دولار مساعدات جديدة لليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أقرت الحكومة اليابانية تقديم حزمة مساعدات إنسانية جديدة لليمن بقيمة 19 مليون دولار؛ استجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة الناجمة عن النزاع، الذي استمر لأكثر من 8 سنوات.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الأربعاء أن حزمة المساعدات ستخصص لقطاعات التعليم والصحة والغذاء وحماية الأطفال والنساء ومساعدة النازحين داخليًّا، بالتعاون مع المنظمات الدولية.



كما أقرت حكومة اليابان في وقت سابق اليوم تقديم مساعدات جديدة لليمن بقيمة 3 ملايين دولار من ميزانيتها التكميلية للسنة المالية 2023 من أجل تشجيع عملية السلام والاستجابة الإنسانية في اليمن.



وقال بيان رسمي ياباني، إنه سيتم استخدام مليوني دولار لمشروع دعم السلام وهي مبادرة يقودها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن بهدف تحقيق تسوية سياسية تنهي الحرب.



كما سيخصص المبلغ المتبقي لدعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش التي يديرها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (يونبس)، والتي تسهم في تسهيل تدفق السلع التجارية إلى اليمن دون عوائق.



في سياق متصل، أفادت الوكالة، بأن سفير اليمن لدى اليابان عادل علي السنيني بحث مع رئيس منظمة تيرا رينيسانس ماسايا أونيمارو والمدير التمثيلي للمنظمة ماي يوشيدا، سبل تعزيز مجالات التعاون لتنفيذ برامج ومشاريع المنظمة في اليمن.

كما جرى بحث الإسهام في دعم إزالة الالغام وبرامج التدريب والتأهيل للكوادر اليمنية على الوقاية والحماية من المواد المتفجرة، ومساندة النازحين من خلال البرامج المتعددة التى تقدمها المنظمة.



وخلال اللقاء، أشاد السفير السنيني بنشاط وبرامج المنظمة التي نفذتها في عدة دول للمساهمة في تهدئه الصراعات والعمل علي التوعية بأهمية إحلال السلام والإسهام في عمليات نزع الألغام و مجالات التدريب والتأهيل والتوعية لضحايا الصراعات ومساندة النازحين واللاجئين .



وعبر عن تطلعه إلى تعزيز مجالات التعاون مع المنظمة لتنفيذ مشاريعها وبرامجها في اليمن والاسهام في دعم خطط البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام من خلال التدريب والتاهيل وبناء القدرات الذي من شأنه إعادة تحريك عجلة الحياة في العديد من المناطق اليمنية، موكدا حرص الحكومة اليمنية علي تقدم كافة التسهيلات والضمانات لعمل المنظمة في اليمن.

