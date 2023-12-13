شكرا لقرائتكم خبر عن الوصول الانساني ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوزعان حقائب التمكين الاقتصادي بالغيضة. والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - المهرة/خاص



برعاية محافظ محافظة المهرة الاستاذ محمد علي ياسر، وبحضور وكيل المحافظة الأول العميد الدكتور مختار بن عويض الجعفري، أقامت جمعية الوصول الإنساني HUMAN ACCESS بمديرية الغيضة، اليوم، حفل توزيع حقائب التمكين الاقتصادي لعام 2023م، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية و صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA عبر مشروع الحماية ودعم سبل العيش ( المساحة الآمنة للنساء والفتيات) تحت إشراف مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل.

وفي حفل التوزيع الذي حضره، مساعد مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية علي بخيت المطيري ونائب مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل الاستاذ سالم سويلم سالم ومنسق الاغاثة بفرع مكتب مركز الملك سلمان بالمهرة الاستاذ سالم احمد السقاف، أشاد العميد الجعفري بدور منظمات المجتمع المدني لتنفيذ مثل هذه المشاريع الذي يستهدف دعم الأسر ذات المهن الحرفية وغيرها لتحسين الوضع المعيشي لها، معربا عن شكره للأشقاء في المملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة على دعمهم وتدخلاتهم بمثل هذه المشاريع النوعية لدعم سبل العيش للأسر في محافظة المهرة.

واكد الوكيل الجعفري دعم السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بالاستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة وفق الإمكانيات المتاحة لديهم.



من جانبة رحب رئيس الوصول الإنساني الاستاذ عبدالله نويجع بالحاضرين، مشيرا إلى ان توزيع حقائب التمكين الاقتصادي استهدفت ٢٦ حالة مستفيدة من النساء والفتيات، معبرا عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة وصندوق الأمم المتحدة للسكان على دعمهم وتمويلهم لمثل هذه المشاريع الداعمة للأسر المحتاجة.

وفي ذات السياق أكد نائب مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالمحافظة الاستاذ سالم سويلم سالم على دعم المكتب لهذه المشاريع وتوفير كافة الامكانيات المتاحه لديهم، حاثا المستفيدات من النساء والفتيات على مواصلة مثل هذه المهن التي تعود بالنفع للوضع المعيشي للأسر كلا في إطار مهنتها المتخصصه.